Nakon sportskog cilja, Stjepan Lukšić ostvario je i humanitarni – prikupio je sredstva za dvije i pol godine podrške onkološkim pacijentima!

Stjepan Lukšić ostvario je oba cilja zbog kojih je krenuo u plivački ultramaraton „Brač 100K” – preplivao je puni krug oko svog otoka i prikupio 30.338,83 eura za onkološku udrugu More snage Brač. Sredstva će omogućiti financiranje psihoterapeuta za grupni rad s oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima, a iznos je dovoljan za čak dvije i pol godine redovite podrške.

Plivački ultramaraton „Brač 100K” nastao je kao Stjepanov osobni sportski izazov. Nakon što je prošle godine preplivao Brački kanal između Splita i Supetra u dužini od 15km, odlučio je otići korak dalje i u deset dana preplivati puni krug oko otoka u dužini od 100km.

Tijekom više od 40 sati provedenih u moru suočio se s brojnim izazovima – od visokih valova do iscrpljenosti koja je sve više uzimala danak. Ipak, ni fizički ni mentalni napor nisu ga udaljili od cilja. Svaki je zaveslaj nosio dodatnu poruku: da otočani koji se suočavaju s teškom bolešću u najtežim trenucima ne trebaju biti sami.

„Suočavanje s dijagnozom samo po sebi je dovoljno teško, a kada živite na otoku, ta borba često nosi i dodatne izazove – od putovanja na preglede i terapije do manjka dostupne podrške u blizini. Zato nam je važno da oboljeli od karcionoma barem dio potrebne pomoći mogu dobiti ovdje, u svojoj zajednici. Stjepan je svojim pothvatom otvorio prostor za razgovor o potrebi koja postoji među našim sugrađanima, a prikupljena sredstva promijenit će brojne živote na Braču”, poručila je Ivana Maričić, predsjednica udruge oboljelih i liječenih od karcinoma More snage Brač.

Akcija je okupila građane diljem otoka, ali i šire. Završeci pojedinih etapa bili su obilježeni posebnim dočecima, Stjepanu su se u moru pridružili rekreativci i sportaši, neki su uz njega trčali i biciklirali, a poruke podrške neprestano su stizale sa svih strana. Na različite načine ljudi su mu iz dana u dan pokazivali da iza ovog pothvata stoji cijela zajednica. Ta se energija na kraju pretočila i u konkretan rezultat – 30.338,83 eura donacija, dovoljno za dvije i pol godine psihoterapijske podrške oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima.

„Kad sam krenuo, mislio sam da ću ja biti taj koji će pomaknuti svoje granice. Na kraju su ih pomaknuli svi ljudi koji su se uključili. Nadao sam se da ćemo prikupiti dovoljno za godinu dana psihološke podrške i bio bih presretan da smo došli do tog cilja. Konačni iznos premašio je sva očekivanja. Ponosan sam što smo zajedno od jedne sportske ideje napravili nešto što će ljudima na Braču biti podrška još dugo nakon što je moje plivanje završilo”, poručio je Stjepan Lukšić.