Nakon što je u Splitu odjeknula vijest o otkazivanju koncerta Dine Merlina, koji se trebao održati 30. prosinca na Rivi, poznati bosanskohercegovački glazbenik mogao bi se suočiti s novim otkazivanjem. Ovoga puta riječ je o nastupu u crnogorskom gradu Baru, planiranom za 1. siječnja 2027. godine. Kako doznaje Telegraf.rs, tamošnje vlasti navodno razmatraju odustajanje od koncerta zbog troškova koji bi mogli premašiti čak 300.000 eura.

Troškovi veći od 300.000 eura?

Prema tvrdnjama neimenovanog izvora Telegrafa, ukupni iznos uključuje Merlinov honorar i tehničke zahtjeve potrebne za održavanje koncerta. Izvor tvrdi da bi takav trošak premašio financijske mogućnosti Općine Bar, kao i da je najavljena svota izazvala nezadovoljstvo među dijelom tamošnjeg stanovništva. Navodno su predstavnici lokalnih vlasti već stupili u kontakt s Merlinovim menadžmentom i zatražili smanjenje tehničkih zahtjeva, odnosno ukupnih troškova organizacije. Prema istom izvoru, ako dogovor ne bude postignut i izdaci se značajno ne smanje, koncert bi mogao biti otkazan.

Nakon Splita, neizvjestan i Bar

Konačna odluka o održavanju koncerta trebala bi biti donesena tijekom sljedećih nekoliko dana. Podsjetimo, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta 20. studenoga objavio je da Grad neće zaključiti ugovor za Merlinov nastup na Rivi, nakon što je pitanje troškova koncerta izazvalo brojne reakcije javnosti.

Iz Merlinova tima potom su poručili kako je ponuđena i prihvaćena cijena njegova angažmana iznosila 140.000 eura bruto, uključujući umjetnika, njegov tim i promotivnu kampanju. Također su najavili da će daljnju komunikaciju s Gradom Splitom preuzeti njihov međunarodni pravni tim. Sada se slična neizvjesnost pojavila i u Crnoj Gori, gdje se spominje znatno veći ukupni iznos organizacije koncerta.

Telegraf navodi i da je pokušao kontaktirati Merlinova menadžera, ali do objave njihova članka nije dobio odgovor.