Nakon spektakularnog otvorenja 56. Trogirskog kulturnog ljeta program se nastavlja i ovog tjedna

Pred prepunim Trgom Ivana Pavla II. u jedinstvenom ambijentu ispred katedrale sv. Lovre i povijesne jezgre grada svečano je otvoreno 56. Trogirsko kulturno ljeto, jedna od najdugovječnijih i najznačajnijih kulturnih manifestacija na hrvatskoj obali. Svečanost otvorenja okupila je brojne Trogirane, domaće i strane posjetitelje koji su ispunili središnji gradski trg te dugotrajnim pljeskom pozdravili nastup svjetski poznatog slovenskog vokalnog ansambla Perpetuum Jazzile. Jedan od najnagrađivanijih vokalnih sastava današnjice još je jednom potvrdio svoj status svjetske a cappella senzacije, oduševivši publiku virtuoznim izvedbama u kojima ljudski glas zamjenjuje cijeli orkestar.

Publika je s velikim oduševljenjem pratila raznolik glazbeni program u kojem su se nizali svjetski hitovi, domaći klasici i bezvremenske melodije. Koncert je otvoren energičnom izvedbom hita “Let Me Entertain You” Robbieja Williamsa, a nastavljen nizom poznatih skladbi poput “Mamma Mia”, “Don’t Stop Me Now”, “Man in the Mirror”, “Lay All Your Love on Me”, “Thank You for the Music”, “Bolero”, “Can-Can” i “99 Luftballons”, kao i bezvremenskim hitovima Olivera Dragojevića – “Tko sam ja da ti sudim”, “Vjeruj u ljubav” i “Galeb i ja”. Svaka izvedba bila je nagrađena snažnim pljeskom, a atmosfera zajedništva i glazbenog užitka obilježila je večer za pamćenje.

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Otvorenjem manifestacije započelo je gotovo četveromjesečno razdoblje ispunjeno kulturnim, umjetničkim, glazbenim, kazališnim i tradicijskim sadržajima s kojim Trogir i ove godine potvrđuje svoj status jednog od najvažnijih ljetnih kulturnih središta Dalmacije. Program Trogirskog kulturnog ljeta nastavlja se i ovog tjedna nizom raznovrsnih događanja. Ljubitelji umjetnosti moći će sudjelovati u besplatnoj radionici oslikavanja motiva grada u organizaciji Likovne udruge Trogir (LUT) koja će se održati u inspirativnom ambijentu Gradske lože.

Najmlađu publiku ovog tjedna očekuje lutkarsko-glazbena predstava „Složna obitelj“ u Parku Malarija koja na zabavan i edukativan način kroz pjesmu, igru i interakciju približava djeci važnost obitelji kao temelja odrastanja, zajedništva i pozitivnih životnih vrijednosti. Predstava je namijenjena djeci predškolske i školske dobi, ali i roditeljima koji žele kvalitetno i opušteno obiteljsko druženje, a ulaz je slobodan. U sklopu festivala Opera Selecta u Kneževu dvoru nastupit će francuski Trio InBreve s programom „Les Incontournables de la Musique” koji spaja klasiku, operu, jazz i filmsku glazbu kroz interpretacije djela velikih svjetskih skladatelja.

Na Trgu Ivana Pavla II. nastupit će Narodna glazba Trogir i KUD Kvadrilja njegujući i predstavljajući bogatu glazbenu i folklornu tradiciju grada. Poseban naglasak ovog tjedna stavlja se na ribarsku feštu „Trogirski kanti“ u Mastrinki koja donosi autentičan doživljaj dalmatinske ribarske tradicije, lokalne gastronomije i glazbe uz more u atmosferi zajedništva i mediteranskog načina života. Ova manifestacija posebno doprinosi očuvanju tradicije i predstavlja važan susret lokalnog stanovništva i posjetitelja.

Tjedan dodatno obogaćuje i Festivar komedije – Splicka scena koji donosi večer ispunjenu stand-up humorom i zabavom dok će kazališna predstava „Čovječe, ne ljubi se“ biti izvedena na Drveniku Velikom donoseći kazalište i na otočne lokacije.