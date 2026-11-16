Nakon spektakla u Hamburgu sprema se veliki posao! Hajduk i HSV pregovaraju o suradnji, otkriveno što planira Robert Graf

Dok su deseci tisuća navijača na Volksparkstadionu pozdravljali povratak Marija Vuškovića, iza kulisa odvijali su se razgovori koji bi u budućnosti mogli biti itekako važni za splitski klub. Prema informacijama njemačkog Bilda, koje prenosi i portal Nur die Raute, predstavnici Hajduka i HSV-a već su napravili prve korake prema uspostavljanju čvršćih poslovnih i sportskih odnosa. U središtu cijele priče nalazi se Hajdukov sportski direktor Robert Graf, koji ne skriva želju da prijateljski odnos dvaju klubova preraste u konkretnu suradnju.

Graf otkrio što planira: Hajdukovi ljudi mogli bi uskoro u Hamburg

Kako prenose njemački mediji, Robert Graf želi iskoristiti dobre odnose s HSV-om kako bi splitski klub dobio priliku za razmjenu iskustava i znanja s njemačkim prvoligašem. "Želim iskoristiti ovu priliku kako bismo dodatno ojačali naše veze i razmjenjivali znanje", poručio je Graf, a njegove riječi prenosi Bild. No, čini se da nije riječ samo o načelnoj ideji. Sportski direktor Hajduka najavio je i konkretne poteze koji bi se mogli početi ostvarivati vrlo brzo. "Dali smo ovoj ideji početni zamah. Sada ćemo u sljedećim danima i tjednima početi s njezinom realizacijom", izjavio je Graf.

Jedan od njegovih prvih planova jest poslati dio Hajdukovih zaposlenika u Hamburg, gdje bi se mogli izravno upoznati s načinom funkcioniranja pojedinih odjela HSV-a. "Volio bih uskoro poslati nekoliko svojih ljudi ovdje kako bi vidjeli na koji način rade određeni zaposlenici", objasnio je Hajdukov sportski direktor. Prema zasad dostupnim informacijama, prvi koraci potencijalne suradnje odnosili bi se ponajprije na sportski segment poslovanja. To bi Hajdukovim zaposlenicima omogućilo neposredan uvid u organizaciju i metode rada njemačkog kluba, a suradnja bi se s vremenom mogla proširiti i na druge odjele.

Ipak, važno je naglasiti kako zasad nema službene potvrde o potpisanom sporazumu između Hajduka i HSV-a, niti su objavljeni konkretni uvjeti eventualnog partnerstva. Prema Grafovim izjavama, razgovori su započeli, a sljedeći koraci tek trebaju uslijediti.

Vuškovići i Sahiti već su povezali Split i Hamburg

Kako ističe njemački portal Nur die Raute, povezanost Hajduka i HSV-a nije nastala preko noći.

Upravo su nogometaši ponikli na Poljudu tijekom prethodnih godina predstavljali važnu poveznicu između Splita i Hamburga. Mario Vušković, čiji je povratak nogometu bio glavni povod nedjeljne utakmice, jedan je od najboljih primjera te povezanosti.

Njegov mlađi brat Luka Vušković također je izdanak Hajdukove nogometne škole, dok je Emir Sahiti 2024. godine iz Hajduka prešao upravo u HSV. Njemački mediji posebno ističu Hajdukovu tradiciju razvoja mladih nogometaša i prepoznatljivost splitskog kluba, što bi moglo predstavljati zanimljiv temelj za dugoročnu suradnju. Graf je pritom naglasio i posebnu ulogu koju Hajduk ima u Dalmaciji. "Hajduk je više od nogometnog kluba. On je dio identiteta dalmatinske regije", istaknuo je sportski direktor Bijelih.

Emocionalna večer mogla bi dobiti neočekivan nastavak

Podsjetimo, Hajduk i HSV u nedjelju su na Volksparkstadionu odigrali prijateljsku utakmicu koja je završila rezultatom 1:1. Splićani su poveli pogotkom Carlosa Martina, dok je za domaćine izjednačio Bakery Jatta.

Ipak, rezultat je bio u drugom planu. Glavna zvijezda susreta bio je Mario Vušković, koji se nakon četverogodišnje suspenzije vratio profesionalnom nogometu. Njegov izlazak na travnjak i podrška koju je dobio od navijača obaju klubova obilježili su veliki nogometni događaj u Hamburgu.

Sada se pokazuje kako bi taj susret mogao imati i dodatnu vrijednost za Hajduk. Hoće li razgovori prerasti u službeno partnerstvo, tek treba vidjeti. No, prema informacijama koje stižu iz Njemačke, interes za nastavak suradnje postoji, a Hajdukov sportski direktor već razmišlja o prvim konkretnim koracima.