Nakon smrti Kristiana Periša traže reviziju svih smrtnih slučajeva u Jankomiru u posljednjih pet godina!

Smrt 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša, koji je 21. listopada preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru, izazvala je nove zahtjeve za preispitivanjem rada psihijatrijskih ustanova u Hrvatskoj.

Oglasio se i Domovinski pokret, koji od Ministarstva zdravstva traži opsežnu reviziju svih liječenja sa smrtnim ishodom u toj klinici tijekom posljednjih pet godina.

Iz stranke su najprije izrazili sućut obitelji i prijateljima preminulog Periša, a potom upozorili na ozbiljne propuste utvrđene zdravstveno-inspekcijskim nadzorom.

Traže reviziju svih liječenja sa smrtnim ishodom

„Zdravstvena inspekcija utvrdila je ozbiljne propuste, a uprava Klinike o smrti pacijenta obavijestila je Ministarstvo zdravstva tek nakon više od dva tjedna”, poručili su iz Domovinskog pokreta.

Zbog toga traže provjeru svih liječenja u Klinici Sveti Ivan koja su u posljednjih pet godina završila smrtnim ishodom.

Njihovi zahtjevi ne odnose se samo na zagrebačku kliniku.

Domovinski pokret traži i nadzor svih psihijatrijskih ustanova u Hrvatskoj, kao i ujednačavanje protokola postupanja prema pacijentima, posebno u situacijama kada se primjenjuju mjere prisile.

Upozoravaju na tisuće primijenjenih mjera prisile

U priopćenju se pozivaju na podatke iz izvješća pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2025. godinu.

Prema podacima koje navode, u prvoj polovici 2025. samo je 36,08 posto psihijatrijskih ustanova i ustanova socijalne skrbi ispunilo obvezu izvještavanja nadležnog povjerenstva o primijenjenim mjerama prisile.

Također navode da je tijekom 2025. godine u tim ustanovama primijenjeno ukupno 8854 mjera prisile.

Iz Domovinskog pokreta smatraju da takvi podaci upućuju na potrebu snažnijeg nadzora i dosljedne primjene pravila koja štite prava i sigurnost pacijenata.

Posebno ih zabrinjava mentalno zdravlje mladih

U priopćenju upozoravaju i na posljedice koje slučajevi poput smrti Kristiana Periša mogu imati na povjerenje građana u psihijatrijske ustanove.

Ističu da je to posebno zabrinjavajuće u okolnostima sve većih potreba djece i mladih za stručnom pomoći.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje navode, broj psihijatrijskih pregleda djece i mladih do 18 godina porastao je sa 6853 u 2018. na 9818 u 2023. godini, što predstavlja povećanje veće od 40 posto.

Pozivaju se i na istraživanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta iz 2024. godine, prema kojem se svaki četvrti adolescent samoozljeđuje.

„Manjkavosti sustava moramo utvrditi i ispravljati odmah”

Iz Domovinskog pokreta naglašavaju da pacijenti i njihove obitelji moraju imati povjerenje u zdravstvene ustanove i sigurnost liječenja.

„Mladi kojima je potrebna pomoć i njihovi roditelji i skrbnici moraju moći vjerovati da će u bolnici biti zaštićeni i adekvatno zbrinuti”, poručili su.

Naglašavaju i da se mora razlikovati kaznena odgovornost pojedinaca od odgovornosti sustava.

„Kaznenu odgovornost utvrdit će pravosudna tijela, ali manjkavosti sustava moramo utvrditi i ispravljati odmah”, zaključili su iz Domovinskog pokreta.