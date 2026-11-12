Nakon smrti Kristiana Josipa Periša stigao radikalan zahtjev: "Ovo je civilizacijska sramota"

Saborski zastupnik Igor Peternel, predsjednik Kluba zastupnika DOMiNO-a i Hrvatskih suverenista, u ime stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) zatražio je hitno postupanje Ministarstva zdravstva zbog događaja u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru.

Peternel zahtijeva zatvaranje ustanove na temelju inspekcijskih nalaza, žurno izmještanje svih pacijenata u druge odgovarajuće državne zdravstvene ustanove te suspenziju svih zaposlenika do utvrđivanja njihove eventualne odgovornosti.

Njegova reakcija uslijedila je nakon smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša, zbog koje je pokrenuta istraga protiv četvorice medicinskih tehničara osumnjičenih za teško ubojstvo.

Slučaj je dodatno uznemirio javnost nakon objave snimki bolničkog videonadzora te novih svjedočanstava i fotografija koje otvaraju sumnje na moguće ranije slučajeve zlostavljanja i ponižavanja psihijatrijskih pacijenata.

„Jesu li ti ljudi dolazili na liječenje ili na mučenje?”

Peternel je u oštroj reakciji upozorio na ozbiljnost objavljenih snimki i svjedočanstava, ocijenivši da je riječ o događajima koji zahtijevaju hitno i temeljito postupanje nadležnih institucija.

„Ono što posljednjih dana izlazi u javnost o takozvanoj bolnici Jankomir više nalikuje prizorima iz koncentracijskog logora nego zdravstvenoj ustanovi u kojoj bi ljudi s teškoćama mentalnog zdravlja trebali pronaći pomoć, sigurnost i zaštitu”, poručio je.

Posebno se osvrnuo na snimke nasilja nad preminulim pacijentom, ali i na svjedočanstva o navodnom neprimjerenom sputavanju i ponižavajućem postupanju prema drugim pacijentima.

„Govorimo o zastrašujućim snimkama nasilja nad bespomoćnim čovjekom koji je izgubio život, ali i svjedočanstvima o vezivanju pacijenata za krevete, razodjevenim ženama ostavljenima u ponižavajućim uvjetima te čovjeku koji je, prema objavljenim navodima, cijelu noć proveo vezan na podu. Jesu li ti ljudi dolazili na liječenje ili na mučenje? Ovo nije samo zdravstveni skandal, nego civilizacijska sramota i potpuni slom sustava koji bi trebao štititi upravo najranjivije građane”, istaknuo je Peternel.

Peternel je upozorio i na okolnosti postupanja bolničke uprave nakon smrti pacijenta.

Prema informacijama iz njegova priopćenja, zdravstvena inspekcija utvrdila je nepravilnosti u dokumentiranju fizičkog sputavanja pacijenata, dok su snimke videonadzora pregledane tek dva tjedna nakon smrti mladića.

Dodatnu zabrinutost, smatra, izazivaju svjedočanstva o mogućim ranijim slučajevima nasilja, zbog čega traži da se ispita odgovornost svih koji su bili zaduženi za sigurnost pacijenata.

„Kako je moguće da se takve strahote događaju u zdravstvenoj ustanovi usred Zagreba? Tko je sve znao, tko je šutio i koliko je još pacijenata prošlo kroz sličan pakao?”, upitao je.

Naglasio je da eventualna odgovornost ne smije biti ograničena samo na četvoricu osumnjičenih medicinskih tehničara.

„Ostavka ravnateljice ne može biti kraj ove priče, niti se odgovornost smije svesti na četvoricu osumnjičenih. Ako su pojedinci sudjelovali u nasilju, prikrivali ga ili svjesno zanemarivali, moraju snositi najstrože zakonske posljedice. Ne možemo dopustiti da se iza institucionalne šutnje skrivaju oni koji su bili dužni štititi ljudske živote”, poručio je.

Traži zatvaranje bolnice i premještaj svih pacijenata

U ime DOMiNO-a Peternel je zatražio hitne mjere Ministarstva zdravstva, naglašavajući da sigurnost pacijenata mora biti važnija od zaštite ugleda zdravstvene ustanove.

Njegov zahtjev uključuje zatvaranje Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, organizirani premještaj svih pacijenata u druge odgovarajuće državne ustanove te suspenziju zaposlenika do provedbe neovisne provjere njihove eventualne odgovornosti.

„Zahtijevamo hitno zatvaranje Klinike za psihijatriju Sveti Ivan na temelju inspekcijskih nalaza, organizirano izmještanje svih pacijenata u odgovarajuće državne zdravstvene ustanove te suspenziju svih zaposlenika do provedbe neovisne provjere njihove odgovornosti”, istaknuo je.

Za osobe kojima bi se utvrdila odgovornost za zlostavljanje ili njegovo prikrivanje traži otkaze i kazneni progon.

„Tek nakon potpune istrage može se odlučivati o budućnosti te ustanove. Nijedan pacijent ne smije ostati izložen mogućem nasilju dok institucije prebacuju odgovornost”, dodao je.

Peternel smatra da odgovornost za stanje u ustanovi trebaju preispitati i Grad Zagreb, kao osnivač, te Ministarstvo zdravstva, kao nadležno državno tijelo.

Upozorio je da građani moraju imati povjerenje u zdravstveni sustav, osobito kada je riječ o ustanovama koje skrbe o osobama s teškoćama mentalnog zdravlja.

„Ova bolnica ne nalazi se na Marsu, nego u Republici Hrvatskoj, kao dio hrvatskog zdravstvenog sustava. Građane ne zanima tko će na koga prebaciti krivnju, nego mogu li svoje najbliže povjeriti zdravstvenoj ustanovi bez straha za njihov život i dostojanstvo”, poručio je.

Zaključno je pozvao nadležne institucije da bez odgode poduzmu potrebne korake.

„Nećemo čekati novu tragediju da bi netko napokon počeo raditi svoj posao. U interesu sigurnosti, zdravlja i dostojanstva svih građana Republike Hrvatske zahtijevamo hitno postupanje. Od ove teme nećemo odustati, budite sigurni!”, zaključio je Peternel.

Zahtjevi koje je iznio predstavljaju politički prijedlog hitnih mjera, dok bi o eventualnom zatvaranju ustanove, premještaju pacijenata i radnopravnim postupcima odlučivala nadležna tijela u skladu sa zakonom. Kaznena odgovornost osumnjičenih zasad nije pravomoćno utvrđena.