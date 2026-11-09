Nakon smrti 32-godišnjeg Kristiana u psihijatrijskoj bolnici oglasila se splitska udruga: "Kako je moguće da se ovo dogodi?"

Smrt Kristiana Josipa Periša i medijski objavljeni navodi o okolnostima događaja duboko su potresli članove splitske Udruge Feniks, koja se bavi zaštitom prava, dostojanstva i oporavkom osoba s teškoćama mentalnog zdravlja. U priopćenju ističu kako se okolnosti smrti još utvrđuju te naglašavaju da će odgovornost osumnjičenih osoba utvrditi nadležna pravosudna tijela, uz poštovanje presumpcije nevinosti. Međutim, upozoravaju da ovaj slučaj otvara niz ozbiljnih pitanja o funkcioniranju psihijatrijskog sustava u Hrvatskoj.

"Osoba u psihijatrijskoj ustanovi nije izgubila svoja ljudska prava"

Iz Udruge Feniks Split posebno problematiziraju primjenu mjera prisile, nadzor nad pacijentima i zaštitu njihova dostojanstva. "Kako je moguće da osoba koja se nalazi na liječenju, u ustanovi kojoj je povjerila svoje zdravlje i život, umre u okolnostima koje otvaraju ozbiljna pitanja o primjeni mjera prisile, nadzoru i zaštiti njezina dostojanstva?", pitaju se iz udruge. Naglašavaju kako psihijatrijska dijagnoza, hospitalizacija ili psihička kriza nikada ne smiju biti opravdanje za nasilje, ponižavanje ili nečovječno postupanje. Prema njihovim riječima, mjere sputavanja i druge mjere prisile smiju se primjenjivati isključivo kao krajnje sredstvo, kada postoji neposredna opasnost, uz odgovarajući nadzor i u najkraćem mogućem trajanju. Upozoravaju i da takve mjere ne smiju postati zamjena za nedostatak zaposlenika, neodgovarajuće uvjete rada ili nedovoljnu stručnu podršku.

Upozoravaju na ozbiljne nedostatke sustava

Udruga ističe kako je svjesna teških uvjeta u kojima rade brojni zdravstveni djelatnici, uključujući manjak zaposlenika, preopterećenost i nedovoljnu podršku sustava. Smatraju da takve okolnosti mogu ugroziti i pacijente i zdravstveno osoblje te da se sigurnost jednih nikada ne smije osiguravati na štetu dostojanstva i života drugih. Podsjećaju i kako su međunarodne institucije, među kojima su Europski sud za ljudska prava, Odbor UN-a za prava osoba s invaliditetom i Europski odbor za sprječavanje mučenja, upozoravale Hrvatsku na probleme povezane s primjenom mjera prisile i zaštitom prava osoba na psihijatrijskom liječenju.

Iz Udruge Feniks Split pozivaju nadležne da osiguraju brzu, neovisnu i temeljitu istragu svih okolnosti Kristianove smrti, uključujući odluke o mogućoj primjeni mjera prisile i nadzor nad njihovim provođenjem. Traže i neovisni nadzor psihijatrijskih ustanova, provjeru uvjeta rada, broja zaposlenika, protokola postupanja te evidencija o primjeni mjera prisile. Posebno ističu potrebu za transparentnim praćenjem i javnom objavom podataka o sputavanju pacijenata, kao i za većim ulaganjima u edukaciju zdravstvenih djelatnika i metode smirivanja kriznih situacija bez prisile. Zalažu se i za uključivanje osoba s vlastitim iskustvom psihijatrijskog liječenja u oblikovanje zdravstvenih politika te razvoj humanijih oblika podrške i liječenja u zajednici.

"Iza svake dijagnoze stoji čovjek"

U završnom dijelu priopćenja upozoravaju da se ovakvi događaji ne smiju promatrati isključivo kao izolirani incidenti, bez ozbiljnog preispitivanja mogućih sustavnih nedostataka. "Kristianova smrt bolan je podsjetnik promašenog sustava koji je iznevjerio i osoblje i pacijente", poručuju iz udruge. Naglašavaju da cilj sustava mentalnog zdravlja mora biti stvaranje okruženja u kojem se pacijenti osjećaju sigurno, poštovano i zaštićeno, osobito u trenucima najveće ranjivosti. "Iza svake dijagnoze, svakog bolničkog kreveta i svakog medicinskog postupka stoji čovjek – sa svojim životom, dostojanstvom, pravima i ljudima koji ga vole. Naša je odgovornost učiniti sve da se ovakve tragedije više ne ponavljaju", zaključuju iz Udruge Feniks Split, ističući da dostojanstvo, sigurnost i ljudska prava osoba s teškoćama mentalnog zdravlja ne smiju biti predmet kompromisa.