Nakon smrti 32-godišnjeg Kristiana oglasio se SUMEZ: "Tko je odlučio o sputavanju i tko ga je nadzirao?"

Hrvatski savez udruga za mentalno zdravlje (SUMEZ) oglasio se priopćenjem povodom smrti Kristiana Josipa Periša, 32-godišnjeg sportaša i kineziologa koji je 21. listopada preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Zagrebu. Iz Saveza su izrazili duboku sućut njegovoj obitelji, prijateljima i kolegama, istaknuvši kako ovaj slučaj otvara niz ozbiljnih pitanja o postupanju prema psihijatrijskim pacijentima, odgovornosti zdravstvenih djelatnika i nadzoru nad primjenom mjera prisile.

Posebno ih je, navode, potresao opis snimke nadzorne kamere iz policijskog izvješća koji su prenijeli mediji. Prema tom opisu, nad pacijentom koji je bio vezan remenjem za krevet primjenjivana je fizička sila i nakon što je prestao pružati otpor. Prema medijskim navodima, preliminarni obdukcijski nalaz bilježi brojne ozljede. Međutim, uzrok smrti još nije utvrđen, a četvorica osumnjičenih medicinskih tehničara uživaju presumpciju nevinosti. O njihovoj eventualnoj kaznenoj odgovornosti odlučivat će nadležni sud.

"Što su učinili liječnici koji su bili prisutni?"

Iz SUMEZ-a upozoravaju da postoje pitanja na koja je potrebno odgovoriti neovisno o ishodu kaznenog postupka. "Čovjek kojem je bila potrebna pomoć umro je u zdravstvenoj ustanovi, u trenutku kad je bio potpuno ovisan o onima koji su za njega bili odgovorni. Tko je odlučio o sputavanju i tko ga je nadzirao? Što su učinili liječnici koji su bili prisutni? Što je uprava znala o stanju na odjelima? Koliko se često sputavanje primjenjuje i tko to provjerava?", pitaju iz Saveza. Posebno ističu potrebu za odgovarajućom edukacijom, stručnom podrškom i supervizijom zdravstvenih djelatnika koji provode takve mjere. Istodobno upozoravaju na problem nedostatka osoblja u psihijatrijskim ustanovama. "Ako su na akutnom odjelu dvije osobe zadužene za 30 pacijenata, a protokol za sputavanje traži najmanje pet, ugroženi su i pacijenti i osoblje", navode iz SUMEZ-a, dodajući da je nasilje prema zdravstvenim radnicima stvaran problem koji se ne smije prihvaćati kao sastavni dio njihova posla.

Hrvatska je zbog sličnih slučajeva već bila osuđivana

U priopćenju podsjećaju da je Hrvatska i ranije dobivala upozorenja međunarodnih institucija zbog primjene mjera prisile prema osobama s duševnim smetnjama. Prema Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, mjere prisile dopuštene su samo iznimno, kada predstavljaju jedino sredstvo za otklanjanje neposredne opasnosti za život ili zdravlje, i to isključivo u mjeri i trajanju koji su nužni.

SUMEZ podsjeća i na presudu Europskog suda za ljudska prava iz 2015. godine u predmetu M. S. protiv Hrvatske (br. 2), kada je utvrđena povreda zabrane nečovječnog i ponižavajućeg postupanja zbog 15-satnog vezanja pacijentice za bolnički krevet te izostanka djelotvorne istrage njezinih pritužbi. Posebno ističu presudu iz 2024. godine u predmetu T. V. protiv Hrvatske, koja se odnosila na smrt muškarca s duševnim smetnjama tijekom prijevoza u bolnicu nakon policijske intervencije 2017. godine. Europski sud tada je utvrdio povredu prava na život te upozorio na opasnosti povezane s dugotrajnim zadržavanjem osobe u položaju na trbuhu, osobito zbog rizika od položajne asfiksije. Istraga je također ocijenjena nedovoljno brzom i temeljitom. Upozorenja su, podsjećaju iz Saveza, dolazila i od Odbora Ujedinjenih naroda za prava osoba s invaliditetom te Europskog odbora za sprječavanje mučenja (CPT), koji je u svojim izvješćima kritizirao čestu i dugotrajnu primjenu mehaničkog sputavanja u pojedinim hrvatskim psihijatrijskim ustanovama, uključujući klinike KBC-a Rijeka i Split.

Traže hitan nadzor Klinike i javnu objavu nalaza

SUMEZ je nadležnim institucijama uputio niz konkretnih zahtjeva.

Od pravosudnih tijela traže brzu i cjelovitu istragu koja neće obuhvatiti samo postupanje osumnjičenih, nego i odluke o sputavanju pacijenta, nadzor nad provedbom te ulogu svih osoba koje su bile prisutne. Od Ministarstva zdravstva zahtijevaju hitan, neovisan i izvanredni nadzor Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, uključujući pregled evidencija o sputavanju, ranijih pritužbi, kadrovskog stanja i postupanja uprave. Traže i javnu objavu rezultata nadzora. Pozvali su pučku pravobraniteljicu, Pravobranitelja za osobe s invaliditetom i nadležno povjerenstvo pri Ministarstvu pravosuđa da provedu nenajavljene obilaske Klinike i drugih psihijatrijskih ustanova. Od same Klinike traže uspostavljanje neovisnog i sigurnog sustava za podnošenje pritužbi pacijenata i njihovih obitelji, kao i pružanje odgovarajuće podrške osobama koje se trenutačno nalaze na liječenju.

Zahtjevi SUMEZ-a ne odnose se samo na konkretnu ustanovu. Od Vlade Republike Hrvatske traže redovitu javnu objavu podataka o primjeni sputavanja u svim psihijatrijskim ustanovama te obvezno neovisno ispitivanje svake smrti ili teške ozljede povezane s primjenom prisile. Ministarstvo zdravstva i uprave bolnica pozivaju na žurnu kadrovsku i infrastrukturnu prilagodbu psihijatrijskih odjela, uz jasne standarde broja zaposlenih i uvjeta rada. Posebno naglašavaju važnost edukacije zdravstvenih djelatnika o postupcima deeskalacije, odnosno smirivanja kriznih situacija bez primjene fizičke prisile, kao i potrebu za jasnim protokolima kada takvi postupci ne daju rezultate. Zalažu se i za donošenje nacionalnog programa smanjivanja primjene prisilnih mjera, u čijoj bi izradi sudjelovale osobe s iskustvom psihijatrijskog liječenja. Od zakonodavca traže stroža ograničenja i neovisnu kontrolu mjera prisile, uz dugoročni plan njihova postupnog ukidanja i razvoj sustava podrške u zajednici.

Apel medijima: Ne proglašavajte osumnjičene krivima

Savez je dio priopćenja posvetio i odgovornosti medija u izvještavanju o ovom slučaju. Naglašavaju da javnost ima pravo znati što se dogodilo, ali da je pritom nužno poštovati dostojanstvo preminulog i njegove obitelji, kao i presumpciju nevinosti osumnjičenih. Upozoravaju i da se pitanje odgovornosti ne smije svesti isključivo na osobe koje su neposredno provodile mjere prisile, nego treba utvrditi tko ih je odredio, odobrio i nadzirao.

Iz SUMEZ-a poručuju da će nastaviti pratiti postupak i inzistirati na odgovorima nadležnih institucija. Okolnosti smrti Kristiana Josipa Periša još se utvrđuju, no iz Saveza smatraju da država mora odgovoriti na pitanje što je, nakon ranijih presuda i međunarodnih upozorenja, konkretno učinila kako bi unaprijedila sigurnost pacijenata i spriječila ponavljanje sličnih slučajeva.