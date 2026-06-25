Nakon smrti 14-godišnjaka provjerili smo što pokazuju najnoviji podaci o nesrećama s romobilima. Gotovo svaka završava ozljedama

Tragedija koja je potresla Metković, ali i cijelu Dalmaciju, ponovno je otvorila pitanje sigurnosti djece i mladih na električnim romobilima. Nakon što je od posljedica teških ozljeda zadobivenih u padu s električnog romobila preminuo 14-godišnji dječak iz Metkovića, zajednica tuguje, a brojni planirani događaji otkazani su u znak pijeteta.

Metković u tišini nakon velike tragedije

Ustanova za kulturu i sport Metković objavila je kako se, zbog velikog gubitka koji je pogodio grad, odgađaju večerašnji koncert "Operne arije" solista HNK Split te manifestacija "Dječji Glas Neretve", koja se trebala održati u subotu.

"U trenucima kada je naša zajednica pogođena velikim gubitkom, smatramo da je ovakva odluka jedina primjerena. Obitelji preminulog djeteta izražavamo iskrenu i duboku sućut", poručili su iz ustanove.

Dok se građani opraštaju od prerano izgubljenog dječaka, ponovno se nameće pitanje jesu li učinjeni dovoljni koraci kako bi se spriječile ovakve tragedije.

Alarmantni podaci upozoravali su i ranije

Podsjetimo, Dalmacija Danas još je prošle godine upozoravala na zabrinjavajući trend. Statistika za 2024./2025. pokazivala je dramatičan rast posljedica nesreća s električnim romobilima. Broj hospitalizacija porastao je za čak 285 posto, ukupno trajanje liječenja povećalo se za 143 posto, a broj teških ozljeda mozga bio je gotovo pet puta veći nego ranije. Posebno je zabrinjavao podatak da je čak 40 posto hospitaliziranih bilo mlađe od zakonom propisane minimalne dobi za upravljanje električnim romobilom, odnosno 14 godina.

Upravo zbog tih podataka provjerili smo kakvo je stanje ove godine i pokazuju li službene statistike pozitivan pomak.

Manje nesreća, ali opasnost nije nestala

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske za Dalmaciju Danas potvrđeno je kako je u prvih pet mjeseci 2026. godine na području Splitsko-dalmatinske županije evidentirano 15 prometnih nesreća u kojima su sudjelovala osobna prijevozna sredstva, odnosno električni romobili.

U čak 14 nesreća sudionici su zadobili ozljede.

Za usporedbu, u istom razdoblju prošle godine zabilježeno je 18 prometnih nesreća. Devet osoba zadobilo je teške tjelesne ozljede, osam lakše, dok je samo jedna nesreća prošla bez ozlijeđenih. Godinu ranije, u istom razdoblju, evidentirano je sedam nesreća, od kojih su tri završile teškim, a četiri lakšim ozljedama.

Iako ovogodišnji podaci pokazuju blago smanjenje ukupnog broja nesreća u odnosu na prošlu godinu, broj ozlijeđenih i dalje ostaje vrlo visok. Tragedija iz Metkovića pokazuje da iza svake statistike stoje ljudske sudbine te da pitanje sigurnosti električnih romobila, osobito kada ih koriste djeca i mladi, i dalje zahtijeva ozbiljniji pristup. Stručnjaci već godinama upozoravaju kako su uz strožu kontrolu poštivanja propisa nužni kontinuirana edukacija roditelja i djece, odgovorno ponašanje u prometu te dosljedna primjena zakonskih odredbi. Tek kombinacijom prevencije, nadzora i podizanja svijesti moguće je spriječiti da se ovakve tragedije ponove.

Kazne i pravila za vozače romobila Vozači romobila obavezni su nositi kacigu, a za njezino nenošenje propisana je kazna od 30 eura. U slučaju smanjene vidljivosti dužni su biti označeni reflektirajućim prslukom, odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom, također uz kaznu od 30 eura za kršenje pravila. Noću i pri slaboj vidljivosti romobil mora imati uključeno bijelo svjetlo sprijeda i crveno straga, a vozača koji to zanemari čeka kazna od 60 eura. Propisima je zabranjeno i korištenje slušalica u oba uha, kao i ostavljanje romobila na površinama za kretanje pješaka i vozila. Za takvo parkiranje predviđena je kazna od 130 eura. Romobili se, gdje postoji biciklistička staza, smiju kretati isključivo po njoj (u suprotnom, kazna iznosi 60 eura). Ako biciklistička staza ne postoji, mogu koristiti površine za pješake, ali uz obavezno prilagođavanje brzine i paziti na sigurnost drugih sudionika u prometu. Na cestama ograničenim na 50 km/h ili manje dopuštena im je vožnja samo uz desni rub kolnika. Zabranjeno im je kretanje autocestama, brzim cestama i prometnicama namijenjenima isključivo motornim vozilima, a za prekršitelje je propisana kazna od 60 eura.