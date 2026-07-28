Nakon skandala u Međugorju oglasio se Andrija Jarak: "Našao si Crkvu u kojoj ćeš Boga molit"

Poznati novinar i reporter crne kronike Andrija Jarak osvrnuo se na društvenim mrežama na slučaj koji je posljednjih dana izazvao veliku pozornost javnosti u Međugorju.

U objavi je iskoristio staru hercegovačku izreku kako bi komentirao razvoj događaja.

"Našao si Crkvu u kojoj ćeš Boga molit. Stari hercegovački izraz koji se odnosi na nekoga tko sam sebe uvali u bezizlaznu situaciju. Na nezgodnom terenu. U kraju gdje žive ponosni ljudi koji ne daju na svoje. Netko je to morao objasniti ovom nesretniku. Da zna gdje je došao raditi nered. Kad se narod organizira, ne možeš mu pobjeći. Bit će zanimljivo kad kaže imena pomagača", napisao je Jarak.

Njegova objava izazvala je brojne reakcije, a među onima koji su se uključili u raspravu bila je i novinarka Ivana Petrović.

"Nije on sam i pitanje je je li on sve to osmislio. Nek' si oni priču o poremećenom Poljaku okače mačku o rep", poručila je Petrović u komentaru ispod Jarakove objave.