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Nakon skandala i deset dana šutnje javila se Meri Banovac. Evo što je objavila

Vratila se društvenim mrežama
meri goldasic

Hrvatska influencerica Meri Banovac (34) ponovno se aktivirala na društvenim mrežama nakon desetak dana bez novih objava. Pauza je uslijedila nakon kontroverznog videa koji je izazvao brojne reakcije i kritike dijela javnosti.

Banovac je povratak na društvene mreže obilježila objavom dviju novih fotografija, ali ovoga puta bez ikakve popratne poruke ili objašnjenja.

Na fotografijama pozira u crnom topu naglašenog dekoltea i kratkim traper hlačicama. Iako je riječ o izdanju kakva njezini pratitelji često imaju priliku vidjeti na profilu, ovoga puta pozornost je privukla upravo njezina odluka da fotografije objavi bez opisa.

Podsjetimo, influencerica se sredinom kolovoza povukla s društvenih mreža nakon što je na TikToku objavila video uz popularni zvuk povezan s požarom. Objava je izazvala negativne reakcije jer se pojavila u vrijeme kada su veliki požari harali područjem u okolici Omiša, zbog čega ju je dio javnosti ocijenio neprimjerenom.

Nakon kritika Banovac je sporni video uklonila, a potom se i javno ispričala. Pojasnila je kako joj namjera nije bila ismijavati tragediju niti povrijediti osobe pogođene požarima.

Nakon desetak dana pauze sada se ponovno pojavila na društvenim mrežama, no o prethodnoj kontroverzi u novoj objavi nije govorila.

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