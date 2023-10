NAKON SEDAM GODINA Maja Prgomet dala ostavku u Fotoklubu Split, poznato tko će je naslijediti

Nakon sedam uspješnih godina, Maja Prgomet više nije predsjednica Fotokluba Split.

Maja Prgomet kao predsjednica je u travnju 2017. godine naslijedila Feđu Klarića, koji je bio predsjednikom udruge punih 15 godina, te je tako postala i prvom ženom na toj poziciji u sto godina dugoj povijesti Fotokluba Split. Prgomet je podnijela izvanrednu ostavku zbog privatnih razloga, no i dalje će biti prisutna u Fotoklubu te sudjelovati u projektima sukladno mogućnostima.

Nova predsjednica je Ana Žanko, kustosica koja je diplomirala hrvatski jezik i književnosti i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Splitu. U Fotoklubu Split bila je zaposlena kao tajnica udruge i voditeljica Galerije fotografije Fotokluba Split od 2019. godine do travnja 2023. godine. Kroz te godine uspješno je surađivala s tadašnjom predsjednicom Majom Prgomet, te su zajedno postavili udrugu na "zdrave noge" poglavito što se tiče financijske stabilnosti, kako kaže Žanko.

"Prijavljivali smo sve projekte na natječajne javnih tijela i povukli smo dosta sredstava, te se s te strane otvorila kvalitetnija perspektiva. Pokrenute su suradnje i umrežavanje s drugim udrugama, s javnim ustanovama u kulturi. Neke projekte Fotokluba Split smo prebacili i u Sinj, jer sam ja inače iz Sinja, te sam imala poveznicu s Kulturnoumjetničkim središtem Sinj, što je dodatno povećalo vidljivost i prepoznatljivost udruge i izvan Splita", kazala je Ana Žanko.

Na izvanrednoj skupštini, Ana Žanko bila je predložena za sljedeću predsjednicu te je prihvatila kandidaturu koja je zatim jednoglasno usvojeno na skupštini.

"Fotoklub Split ima određene izazove s kojima se suočava već dulje vrijeme. To je u prvom redu pitanje prostora u Marmontovoj ulici, gdje imamo delikatnu situaciju s državom te ju se nadamo riješiti u dogledno vrijeme, da bi to sve bilo čisto i uredno. Ovo je prvi zadatak ne samo za mene već i za izvršni odbor, te se nadamo to ubrzo riješiti", rekla je.

"Od ostalih vizija, bitna nam je što veća financijska stabilnost udruge kroz ostvarivanje podrške Nacionalne zaklade, Zaklade kulture Nova i svih tih tijela koji brinu o stabilnosti nezavisne scene. Nadamo se da ćemo u dogledno vrijeme biti u mogućnost otvoriti i još jedno radno mjesto", objasnila je Ana Žanko.

"Željela bih se u ime Fotokluba Split i sebe kao nove predsjednice zahvaliti Maji Prgomet na dugogodišnjem ogromnom angažmanu i na uloženom trudu da se neke stvari pokrenu. Pokrenula je puno projekata koji su zahvaljujući njoj i zaživjeli. Nastaviti će biti aktivna sudionica Fotokluba Split i pridonositi u skladu sa svojim mogućnostima", zaključila je Žanko.