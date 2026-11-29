Nakon sedam godina čekanja građani Zadra koji zbog svojih prihoda, zdravstvenih ili drugih životnih okolnosti ne mogu riješiti stambeno pitanje na tržištu dobit će novu priliku za ostvarivanje prava na gradski socijalni stan. Na kolegiju gradonačelnika Šime Erlića, održanom 26. studenoga, donesena je odluka o raspisivanju novog javnog natječaja kojim će se formirati lista prioriteta za dodjelu socijalnih stanova u najam. Prethodni natječaj objavljen je još u listopadu 2019. godine, a posljednja konačna lista utvrđena je 27. siječnja 2020. godine. Novi postupak provodit će se prema izmijenjenim pravilima koja je Gradsko vijeće usvojilo u travnju ove godine.

Povećavaju se prihodovni cenzusi za obitelji

Jedna od najvažnijih novosti odnosi se na visinu prihoda koje kućanstvo može ostvarivati, a da pritom zadrži mogućnost prijave za socijalni stan. Za samce ostaje dosadašnji cenzus od 60 posto prosječne neto plaće u Hrvatskoj, dok se prag za dvočlana kućanstva povećava s 45 na 50 posto prosječne plaće po članu. Za tročlana kućanstva cenzus raste s 40 na 45 posto, a za obitelji s četvero ili više članova s 35 na 40 posto prosječne neto plaće po članu kućanstva. Pri utvrđivanju ukupnih prihoda koristit će se podaci za prethodnu godinu, uz dopušteno odstupanje do deset posto prema uvjetima gradske odluke.

Povećanje cenzusa važno je zbog toga što nominalni rast plaća ne znači nužno i povećanje mogućnosti samostalnog rješavanja stambenog pitanja. U dalmatinskim turističkim gradovima kućanstva s redovitim prihodima mogu se suočavati s visokim troškovima najma koji im ostavljaju malo novca za ostale životne potrebe. Posebno su osjetljive višečlane obitelji koje imaju potrebu za većim stanovima, dok istodobno snose veće troškove prehrane, prijevoza i obrazovanja djece. Izmijenjeni pragovi mogli bi omogućiti prijavu dijelu građana koji prema prethodnim pravilima nisu ispunjavali prihodovne uvjete.

Najmanje deset godina prebivališta u Zadru

Prijaviti se mogu hrvatski državljani koji na području Grada Zadra imaju najmanje deset godina neprekidnog prebivališta te nemaju riješeno stambeno pitanje niti ga mogu riješiti na drugi odgovarajući način. Provjeravat će se nekretnine, prihodi i druga imovina podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva. Ukupna vrijednost prijevoznih sredstava, novca i vrijednosnih papira ne smije prelaziti 15.000 eura, a propisana su i ograničenja vezana uz vlasničke udjele u trgovačkim društvima. Prilikom bodovanja dodatno će se vrednovati dugotrajno prebivalište u Zadru, pri čemu će svaka godina iznad 15 godina prebivališta donositi pola boda.

Građani koji se već nalaze na prethodno utvrđenoj listi prioriteta morat će se prijaviti prema uvjetima novog natječaja ako žele biti obuhvaćeni novim postupkom. Njima će se priznati dodatni bodovi u vrijednosti deset posto bodova ostvarenih na prethodnoj listi. Prilikom utvrđivanja redoslijeda kandidata uzimat će se u obzir socijalne, zdravstvene i obiteljske okolnosti, dob te druge okolnosti propisane gradskom odlukom. Na taj se način nastoji uzeti u obzir i činjenica da dio građana na rješavanje svojega stambenog pitanja čeka već godinama.

Najam više neće u pravilu biti neograničen

Posebno značajna novost odnosi se na trajanje ugovora o najmu gradskih socijalnih stanova. Prvi ugovor sklapao bi se na pet godina, dok bi ukupno trajanje najma u pravilu bilo ograničeno na deset godina. Predviđene su iznimke za osobe s četvrtim stupnjem invaliditeta, hrvatske ratne vojne invalide s najmanje 50 posto oštećenja organizma te osobe koje u trenutku prijave imaju 65 ili više godina. Korisnici stanova morat će svake godine do kraja ožujka dostavljati propisanu dokumentaciju radi provjere ispunjavanja uvjeta.

Vremensko ograničenje najma otvara važno pitanje upravljanja socijalnim stambenim fondom. S jedne strane, takav model može omogućiti da dio stanova nakon određenog vremena postane dostupan novim korisnicima kojima je potrebna pomoć. S druge strane, obitelji čiji se materijalni položaj tijekom deset godina ne popravi dovoljno za samostalan najam na tržištu mogu se suočiti s novom stambenom neizvjesnošću. Upravo će način primjene novih pravila i postupanje u pojedinačnim životnim situacijama pokazati stvarne učinke odluke.

Rok za prijavu bit će 30 dana

Nakon službene objave natječaja građani će imati 30 dana za podnošenje zahtjeva, a potrebni obrasci i popis dokumentacije bit će dostupni na internetskim stranicama Grada i u gradskoj pisarnici. Zahtjevi će se moći predati osobno ili poslati poštom nadležnoj komisiji. Iz najnovije gradske objave za sada nije poznato koliko će socijalnih stanova biti raspoloživo za dodjelu niti koliko će novih korisnika u kratkom roku moći useliti. Formiranje liste prioriteta stoga ne treba poistovjećivati s neposrednom dodjelom stanova svim građanima koji ostvare pravo na uvrštenje.