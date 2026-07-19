Nakon sedam dana borbe veliki požar stavljen pod kontrolu: Općina Blato zahvalila svima koji su branili ljude i domove

Tjedan dana nakon izbijanja velikog požara na području općina Blato i Smokvica, vatrena stihija konačno je stavljena pod kontrolu, objavila je Općina Blato. Na požarištu i dalje dežuraju pripadnici DVD-a Blato i DVD-a Smokvica, koji prate stanje na terenu i provode završne aktivnosti sanacije kako bi spriječili moguće ponovno aktiviranje požara.

Općina Blato uputila veliku zahvalu

Iz Općine Blato zahvalili su svim sudionicima iznimno zahtjevne intervencije koja je proteklih dana okupila brojne vatrogasne, hitne i druge operativne službe. Posebna zahvalnost upućena je vatrogascima iz Dubrovačko-neretvanske županije, ali i iz drugih dijelova Hrvatske, koji su danju i noću ulagali goleme napore kako bi zaštitili ljudske živote, domove i prirodna bogatstva toga kraja.

"Vaša požrtvovnost, zajedništvo i predanost ostavili su neizbrisiv trag i pokazali što znači služiti zajednici", poručili su iz Općine Blato.

Općina Blato zahvalila je i pilotima kanadera i Air Tractora, čija je stručnost, hrabrost i preciznost bila od iznimne važnosti u obuzdavanju požara, osobito na teško pristupačnim dijelovima opožarenog područja. Posebno su istaknuti glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković i glavni županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović zbog profesionalnog vođenja, koordinacije operativnih snaga i suradnje tijekom cijele intervencije.

Zahvala je upućena i potpredsjedniku Vlade i ministru Branku Bačiću, zamjeniku župana Jošku Cebalu, načelniku Općine Smokvica Ljubi Kunjašiću te čelnicima Korčule, Orebića, Lumbarde i Vele Luke.

Iz Općine Blato zahvalili su i pripadnicima Stožera civilne zaštite, policiji, HGSS-u, Hrvatskom Crvenom križu, dobrovoljnim darivateljima krvi, komunalnim službama, zdravstvenim djelatnicima i svim ostalim službama koje su sudjelovale u intervenciji. Posebno su istaknuti građani, poduzetnici, obrtnici, restorani, konobe i domovi koji su vatrogascima osiguravali obroke, okrjepu i drugu logističku pomoć.

"Vaša solidarnost i humanost još su jednom pokazale snagu zajedništva naše zajednice", objavila je Općina Blato. Zahvalili su i svim građanima koji su poštovali upute nadležnih službi, dijelili isključivo službene informacije te odgovornim ponašanjem pridonijeli sigurnosti intervencije.

"Zajedništvom možemo odgovoriti na najteže izazove"

Iz Općine Blato poručili su kako se nadaju da se ovaj kraj više nikada neće suočiti s požarom takvih razmjera.

"Proteklih dana pokazali smo da zajedništvom, odgovornošću i međusobnom podrškom možemo odgovoriti i na najteže izazove", zaključili su.