Nakon samo nekoliko litara kiše u Splitu nastao pravi bazen na cesti! Desni trak gotovo neupotrebljiv, problem se stalno ponavlja

Kiša koja je tijekom petka padala u Splitu ponovno je otkrila probleme s odvodnjom na gradskim prometnicama. Na križanju Ulice Domovinskog rata i Dubrovačke ulice stvorila se velika nakupina vode, zbog čega je desni prometni trak gotovo neupotrebljiv za normalnu vožnju.

Fotografija snimljena u petak navečer pokazuje koliko se vode zadržalo na kolniku. Vozači koji prolaze ovim frekventnim križanjem prisiljeni su na dodatni oprez, a ovakvi prizori, prema informacijama s terena, nisu rijetkost.

Posebno zabrinjava činjenica da tijekom dana u Splitu nisu zabilježene osobito velike količine oborina. Na gradskom području palo je između 7 i 17 litara kiše po četvornom metru, ovisno o lokaciji, što nisu količine koje bi se mogle smatrati iznimno obilnima.

Mogu li novi projekti odvodnje riješiti problem?

Problemi sa zadržavanjem oborinske vode ponovno otvaraju pitanje stanja splitske odvodne infrastrukture. Upravo bi ulaganja u njezinu modernizaciju mogla dugoročno pridonijeti smanjenju ovakvih problema.

Podsjetimo, Dalmacija Danas nedavno je pisala o novom retencijskom bazenu ispod Solinske ulice, kapaciteta čak 450.000 litara vode. Riječ je o dijelu velikog projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin, kojim se nastoji unaprijediti sustav odvodnje i smanjiti onečišćenje mora.

Iako je namjena tog bazena ponajprije prihvat najonečišćenijeg dijela oborinskih voda i rasterećenje sustava, slična ulaganja, uz odgovarajuću prilagodbu lokalne odvodnje, mogla bi pomoći i na drugim problematičnim lokacijama u Splitu.

Do tada ostaje pitanje zašto se na jednom od prometnijih splitskih križanja toliko vode zadržava na kolniku čak i nakon relativno skromnih količina kiše.