NAKON REKORDNOG PRORAČUNA Splitski gradski vijećnici ponovno sjedaju za isti stol: Važne točke su ispred njih, pogledajte o čemu danas raspravljaju...

Danas je na rasporedu 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita. Naime, podsjetimo se, prošli tjedan na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita vijećnici su izglasali do sada rekordni proračun podmarjanskog grada, a usvojena je odluka i o visini poreza na dohodak od 21,5 posto.

Dosad najveći proračun od 335 milijuna eura

Riječ je o proračunu od 335 milijuna eura, a uz veću raspravu (ipak) je prošao tijesnom većinom. Konkretno, 16 vijećnika bilo je za proračun, dok ih je 12 od 32 bilo protiv, a vrijedi spomenuti i da dvoje vijećnika ovaj put nije prisustvovalo izglasavanju. Očekivano, svih 15 vijećnika iz stranke Centar na čijem je čelu poteštat Ivica Puljak, bili su za ovaj prijedlog, a 16. ruka bila je ona Damira Barbira, nezavisnog vijećnika koji se nedavno razišao sa splitskim ogrankom SDP, strankom s kojom je godinama gradio dobre odnose, a neko vrijeme je bio i na funkciji predsjednika.

Puljak: "Najveći investicijski ciklus u povijesti Splita"

"Gradsko vijeće usvojilo je najveći proračun u povijesti Splita otvarajući put financiranju ključnih projekata za ravnomjeran razvoj grada. Povećanje proračuna za 2024. od 100 milijuna eura omogućit će ambicioznu realizaciju projekata, oblikujući budućnost grada. Gradonačelnik Ivica Puljak ističe da će se projekti ostvariti kroz vlastita sredstva te kredite Europske investicijske banke i europske fondove", otkrili su prošli tjedan iz Grada Splita.

Osim toga, o visini poreza na dohodak tvrde da su značajno smanjili opterećenje za građane. Iz splitske Banovine porezno rasterećenje objasnili su kroz jednostavni primjer.

"Usvojena je odluka na Gradskom vijeću o visini poreza na dohodak od 21.5 posto znači smanjenje ukupnog poreznog opterećenja građana i rast plaća. Evo primjera kako će ova promjena utjecati na plaću zaposlene osobe s dvoje uzdržavane djece. Bruto plaća od 1.500,00 eura s osnovnim odbitkom i olakšicom za djecu povećava mjesečnu plaću za 24,15 eura, odnosno godišnje za 289,80 eura", naveli su iz Banovine, a Ivica Puljak, gradonačelnik Grada Splita rekao je da je pred Splićanima razdoblje dovršetka započetih i početak novih projekata.

"Pred nama je razdoblje dovršetka započetih i početak novih projekata, označavajući najveći investicijski ciklus u povijesti Splita", jasno je otkrio poteštat Puljak.

Nastavlja se rasprava, očekuje se nova burna sjednica...

No, nakon samo šest dana na rasporedu je još jedna (ne manje važna) sjednica Gradskog vijeća Grada Splita. Ipak, dokument novog Proračuna Grada Splita je prošao, a na 26. sjednici bit će govora i o drugih važnim temama, a (tradicionalno) rasprave neće nedostajati. Vijećnike će na stolu dočekati 19 točaka dnevnog reda, a uz standardna vijećnička pitanja bit će govora i o 'Prijedlogu zaključka o usvajanju Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027. godine', ali i o 'Prijedlog zaključka o usvajanju Akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027. godine'.

Osim toga govorit će se i o 'Prijedlogu poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Splita', 'Prijedlogu odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana grada Splita' te o 'Prijedlogu odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Splita'.

Vrijedi napomenuti da će se raspravljati i o HNK Hajduk Split, ali i Košarkaškom klubu Split, a ništa manja polemika neće biti i tijekom rasprave o 'Prijedlogu zaključka o izmjeni Zaključka o davanju ovlaštenja trgovačkom društvu SPLIT PARKING d.o.o. Split za provedbu Projekta izgradnje javnih parkirališta (javnih garaža) na području Grada Splita' te o 'Prijedlogu zaključka o usvajanju Masterplana prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija'.

O Etnografskom muzeju i Hrvatskom pomorskom muzeju

Nadalje, prezentirat će se 'Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2024. godini' te 'Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o radnim tijelima Gradskoga vijeća Grada Splita'. Ističemo i da će se na stolu naći i bitne točke kao što je 'Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Etnografskog muzeja Split', 'Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Hrvatskog pomorskog muzeja Split' te 'Prijedlog odluke o razrješenju člana Vijeća u kulturi za knjigu, nakladništvo i knjižničnu djelatnost'.

Što će pisati na 'Štandaracu'?

Nadodajmo i da će sigurno biti govora i određenim ideološkim pitanjima jer je Martin Mladen Pauk, gradski vijećnik iz redova Domovinskog pokreta iz Domovinskog pokreta već najavio konferenciju za medije koja će se održati 20 minute prije službenog početka sjednice. Tema konferencije je "Prijedlog za upisivanje stvarnog Dana oslobođenja Splita na središnji stup 'Štandarac' na Narodnom trgu (Pjaca)".

Bilo kako bilo, sigurno je da nas i ovaj put očekuje višesatna i dugotrajna rasprava, a sve detalje iz splitske Banovine možete pratiti na portalu Dalmacija Danas.

Donosimo vam cjelokupni dnevni red 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita