Nakon razornog požara Vlada povukla potez: Omišu odmah 20 milijuna eura

Vlada je donijela odluku o financijskoj pomoći Gradu Omišu nakon razornog požara, a za početak sanacije posljedica bit će osigurano 20 milijuna eura namjenskih sredstava.

Riječ je o početnom iznosu kojim bi se trebale pokriti najhitnije potrebe i započeti sanacija nastale štete. Nakon što budu utvrđeni njezini puni razmjeri, Vlada najavljuje mogućnost izdvajanja dodatnog novca.

Uz izravnu financijsku pomoć Gradu Omišu, niz ministarstava dobio je zadatak pripremiti mjere za pomoć stanovnicima, poduzetnicima i poljoprivrednicima te za obnovu infrastrukture i područja pogođenih vatrom.

Olakšice za turizam i gospodarstvo

Ministarstvo turizma i sporta trebalo bi poduzeti potrebne korake kako bi pružatelji turističkih usluga pogođeni požarom bili oslobođeni plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine.

Predviđa se i porezno rasterećenje za objekte koji su pretrpjeli štetu. U tu bi se svrhu trebali mijenjati propisi iz nadležnosti Ministarstva financija, čime bi se građanima i poduzetnicima dodatno olakšalo suočavanje s posljedicama požara.

S obzirom na posljedice koje je požar ostavio na lokalno gospodarstvo i tržište rada, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike zaduženo je za provedbu mjera kojima bi se očuvala radna mjesta.

Istodobno bi se trebala nastaviti socijalna i psihološka pomoć stanovnicima pogođenog područja.

Ministarstvo hrvatskih branitelja isplatit će jednokratnu pomoć po 500€ hrvatskim braniteljima.

Pomoć poljoprivrednicima i sanacija opožarenih površina

Posebno će se utvrđivati šteta koju su pretrpjela poljoprivredna gospodarstva. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva treba procijeniti njihove potrebe te predložiti mjere za sanaciju poljoprivrednih i šumskih površina zahvaćenih vatrom.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, pak, izradit će etalonske cijene koje će služiti kao osnova za procjenu štete na zgradama. Ti bi izračuni trebali biti podloga za daljnju obnovu i sanaciju oštećenih objekata.

Obnavljat će se ceste i kulturna dobra

Posljedice požara procjenjivat će se i na kulturnoj baštini. Ministarstvo kulture i medija treba utvrditi razmjere štete na kulturnim dobrima, pripremiti hitne mjere njihove zaštite te planirati obnovu svega što je oštećeno ili uništeno.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zaduženo je za poduzimanje aktivnosti potrebnih za sanaciju cesta pogođenih požarom.

Vladina odluka tako obuhvaća niz mjera, od izravne financijske pomoći i obnove infrastrukture do poreznih i turističkih olakšica te pomoći gospodarstvu i stanovništvu.

Početnih 20 milijuna eura namijenjeno je sanaciji posljedica požara, a nakon konačne procjene štete Vlada bi trebala odlučiti o eventualnoj dodatnoj pomoći Omišu.