Nakon razornog požara stiže pomoć omiškim obrtnicima. Evo što će HOK učiniti

„Obrtnici u teškim trenucima uvijek pokazuju svoju snagu i solidarnost. Zato želimo otvoriti prostor da se u pomoć uključi cijeli komorski sustav. Naša pomoć možda ne može nadoknaditi ono što su ljudi izgubili, ali može pokazati da u ovom trenutku nisu sami i da njihova komora stoji uz njih. Već ovoga tjedna pokrećemo postupak dodjele sredstava pomoći putem Solidarnog fonda HOK-a, a Udruženje obrtnika Omiš pokreće humanitarnu akciju te ovim putem pozivam sva udruženja i područne komore koja su izrazila spremnost za pomoć da se na taj način uključe.“ izjavio je predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil prilikom posjeta Omišu.

Uz predsjednika Kratohvila u delegaciji HOK-a su bili potpredsjednici Antun Trojnar i Joso Smolić, a u Omišu su se susreli s predstavnicima Udruženja obrtnika Omiš i Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije te obrtnicima koji su pretrpjeli štetu u požaru kako bi se izravno upoznali sa stanjem na terenu i posljedicama nedavnog požara te utvrditi na koje načine komorski sustav može pružiti pomoć u ovom teškom razdoblju.

Već ovoga tjedna Hrvatska obrtnička komora pokrenut će postupak dodjele sredstava iz Solidarnog fonda HOK-a obrtnicima koji su pretrpjeli štetu. Sredstva Fonda namijenjena su pružanju solidarne novčane pomoći, kada je obrtniku ugroženo poslovanje usred izvanredne okolnosti. Riječ je o pomoći kojom HOK želi biti uz obrtnike u najtežim trenucima i koja se može isplatiti u relativno kratkom vremenu.

Kako bi se u pomoć stradalim obrtnicima mogle uključiti i područne komore i udruženja, a od kojih su neki već izrazili spremnost, na sastanku je dogovoreno da će Udruženje obrtnika Omiš pokrenuti humanitarnu akciju i na taj će način cijeli komorski sustav moći pokazati solidarnost sa stradalim kolegicama i kolegama.

Požar na omiškom području ostavio je teške posljedice i veliku materijalnu štetu, a posebno zabrinjava činjenica da je izgubljen i jedan ljudski život. Hrvatska obrtnička komora i ovom prilikom izražava iskrenu sućut obitelji i svima pogođenima ovom tragedijom, a ozlijeđenima želi brz i potpun oporavak.

Svima koji su morali napustiti svoje domove želimo da se što prije vrate svojim kućama i započnu obnovu. HOK posebno zahvaljuje vatrogascima, hitnim službama, policiji, lokalnim službama i svim ljudima koji su pružali pomoć i podršku stanovnicima na stradalom području.