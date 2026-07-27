Nakon raskida s Hajdukom Krovinović pred transferom?

Filip Krovinović nakon pet godina napustio je Hajduk, a već bi uskoro mogao pronaći novi klub. Prema informacijama koje stižu iz Brazila, 30-godišnji hrvatski veznjak nalazi se pred prelaskom u Grêmio, jednog od najvećih brazilskih klubova. Hajduk je u ponedjeljak službeno objavio kako je postignut dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Krovinovićem, ali i španjolskim veznjakom Hugom Guillamonom.

Grêmio krenuo po Krovinovića

Brazilski novinar Eduardo Gabardo, koji prati događanja u Grêmiju, objavio je da je klub napravio značajan korak prema dovođenju hrvatskog nogometaša.

"Grêmio je blizu angažiranja hrvatskog veznjaka Filipa Krovinovića, 30-godišnjeg igrača koji trenutačno igra za Hajduk Split", objavljeno je u Brazilu. Pregovori su, prema brazilskim informacijama, u poodmakloj fazi, ali Grêmio još nije službeno potvrdio transfer.

Ponovno bi radio s Luísom Castrom

Jedan od ključnih ljudi u potencijalnom transferu mogao bi biti trener Grêmija Luís Castro. Krovinović je s portugalskim stručnjakom već surađivao u Rio Aveu tijekom sezone 2016./2017.

Upravo je u tom razdoblju hrvatski veznjak pružao vrlo dobre igre, nakon čega ga je angažirala Benfica. Krovinović dobro govori portugalski jezik, što bi mu trebalo olakšati prilagodbu na život i nogomet u Brazilu.

🚨 URGENTE! O Grêmio encaminhou a contratação do meia croata Filip Krovinovic, de 30 anos, que atualmente está no Hajduk Split. O jogador já trabalhou com Luís Castro, no Rio Ave, na temporada 2016/2017. 🗞️ @eduardogabardo pic.twitter.com/Pb5S2Jv4dU — Soccer News Grêmio (@soccergfbpa) July 27, 2026

Pet godina i 192 utakmice u bijelom dresu

Krovinović je na Poljud stigao iz Benfice u srpnju 2021. godine. U pet sezona odigrao je ukupno 192 službene utakmice, postigao 21 pogodak i upisao 14 asistencija. Bio je važan dio momčadi koja je osvojila dva uzastopna Hrvatska nogometna kupa, u sezonama 2021./2022. i 2022./2023. Svojim brojem nastupa ušao je i među 50 igrača s najviše odigranih utakmica u povijesti Hajduka.

"Od prvog trenutka Filip je svoju ulogu u momčadi nosio ponosno i s velikom dozom profesionalizma. Na Poljudu će ostati posebno upamćen i po ulozi glavnog pozitivca te dobrog duha svlačionice", poručili su iz Hajduka.

Krovinović je za Hajduk debitirao u pobjedi protiv Tobola na Poljudu, dok je posljednji nastup u bijelom dresu upisao u remiju protiv Slaven Belupa prošle sezone. Sada bi karijeru prvi put mogao nastaviti izvan europskog nogometa.