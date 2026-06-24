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Nakon radova se otvara važna splitska ulica, no ljeto donosi nove zastoje

Ulica se otvara, ali Split čekaju novi radovi

Ulica Put Duilova ponovno se otvara za normalno prometovanje nakon završetka radova izvedenih u sklopu projekta "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin".

Tim povodom u četvrtak, 25. lipnja 2026. godine na lokaciji Put Duilova održat će se konferencija za medije na kojoj će biti predstavljeni završeni radovi i njihov značaj za stanovnike ovog dijela Splita.

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Tomislav Šuta

Bolja prometna povezanost prema Duilovu i Žnjanu

Završetkom radova omogućuje se ponovno normalno prometovanje na Duilovu, kao i bolja komunikacija prema kupališnoj zoni Žnjan, što je posebno važno uoči ljetnih mjeseci i povećanog prometa prema istočnom dijelu grada. Na konferenciji će biti riječi o tome što završetak ovog zahvata znači za lokalno stanovništvo, ali i za sve građane koji koriste ovaj prometni pravac.

Ivica Perić

Predstavit će se i dinamika ljetnih radova

Osim završenih radova na Putu Duilova, najavljena je i prezentacija dinamike radova na ostalim gradilištima tijekom ljeta. Bit će predstavljeni i novi infrastrukturni zahvati koji će privremeno utjecati na prometno funkcioniranje pojedinih dijelova Splita.

Konferenciji za medije prisustvovat će gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta te direktor Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split Ivica Perić.

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