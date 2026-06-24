Nakon radova se otvara važna splitska ulica, no ljeto donosi nove zastoje

Ulica Put Duilova ponovno se otvara za normalno prometovanje nakon završetka radova izvedenih u sklopu projekta "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin".

Tim povodom u četvrtak, 25. lipnja 2026. godine na lokaciji Put Duilova održat će se konferencija za medije na kojoj će biti predstavljeni završeni radovi i njihov značaj za stanovnike ovog dijela Splita.

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Bolja prometna povezanost prema Duilovu i Žnjanu

Završetkom radova omogućuje se ponovno normalno prometovanje na Duilovu, kao i bolja komunikacija prema kupališnoj zoni Žnjan, što je posebno važno uoči ljetnih mjeseci i povećanog prometa prema istočnom dijelu grada. Na konferenciji će biti riječi o tome što završetak ovog zahvata znači za lokalno stanovništvo, ali i za sve građane koji koriste ovaj prometni pravac.

Predstavit će se i dinamika ljetnih radova

Osim završenih radova na Putu Duilova, najavljena je i prezentacija dinamike radova na ostalim gradilištima tijekom ljeta. Bit će predstavljeni i novi infrastrukturni zahvati koji će privremeno utjecati na prometno funkcioniranje pojedinih dijelova Splita.

Konferenciji za medije prisustvovat će gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta te direktor Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split Ivica Perić.