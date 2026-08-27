Nakon prosvjeda na Pujankama oglasio se Grad Split. Evo što poručuju stanovnicima

Nastavno na današnju inicijativu dijela stanovnika Pujanki, Grad Split pozdravlja svaki konstruktivan prijedlog usmjeren na poboljšanje uvjeta života u ovom gradskom kotaru. Međutim, smatramo važnim istaknuti da je veći dio prijedloga već obuhvaćen projektima i zahvatima koji su u tijeku ili u pripremi.

Na Pujankama se nalazi šest parkova, više nego u bilo kojem drugom gradskom kotaru, a u pripremi je i rekonstrukcija parka u Gotovčevoj ulici. Projektna dokumentacija je u izradi, a postojeći park dobit će nove sadržaje za sve generacije, više zelenila i stabala te bolje uređene pješačke komunikacije i rasvjetu. Posebna pažnja posvećena je pristupačnosti osobama s invaliditetom, zbog čega će se preurediti južni ulaz u park. Postojeća igrališta ostaju i dodatno će se unaprijediti. Sanirana su i dva sportska igrališta na Pujankama, uključujući betonsku i antistres podlogu te mrežice na golovima i koševima.

Novoizgrađeni vrtić imat će isti pristup kao i osnovna škola. Za bolje povezivanje s istočnim dijelom Pujanki uz vrtić će se izgraditi stubište za koje je već ishođena građevinska dozvola, a u tijeku je priprema dokumentacije za pokretanje javne nabave radova. Oštećeni dijelovi ulice ispred vrtića pripremaju se za asfaltiranje koje će biti izvedeno idućih dana.

Grad Split ustupio je Splitsko-dalmatinskoj županiji prostore na Pujankama za ambulantu i ordinacije obiteljske medicine, a Županija je raspisala javnu nabavu za njihovo uređenje.

Kada je riječ o otpadu, Pujanke već imaju reciklažno dvorište, a kao i u ostalim dijelovima grada dovršit će se postavljanje polupodzemnih spremnika i njihovo zaključavanje te postaviti videonadzor na što većem broju lokacija. U slučaju nelegalnog odlaganja otpada nadležne službe postupit će po svakoj prijavi, uz odgovornost svakog pojedinca za pravilno odlaganje otpada.

Grad Split ostaje otvoren za razgovor sa stanovnicima Pujanki i sve konkretne prijedloge za daljnje uređenje kvarta.