Nakon prekida rukometne utakmice na Poljudu oglasili se Športski objekti Split: "Žao nam je zbog ozljeda, ali odbacujemo optužbe o pogodovanju"

Nakon što je rukometna utakmica između RK Splita i RK Kaštela prekinuta zbog problema sa skliskim terenom, pri čemu su ozlijeđena dvojica igrača splitskog kluba, oglasila se Javna ustanova Športski objekti Split. U odgovoru na novinarski upit portala Dalmacija Danas pojasnili su zašto utakmica nije odigrana na Gripama, tko je u tom terminu koristio dvorane te kako se dodjeljuju termini sportskim klubovima. Izrazili su žaljenje zbog ozljeda, ali i odlučno odbacili optužbe o pogodovanju pojedinim klubovima.

Podsjetimo, u srijedu, 11. studenoga, prekinuta je rukometna kup utakmica između RK Splita i RK Kaštela, koja se igrala u polivalentnoj dvorani Sportskog centra Bazeni Poljud.

Prema ranijim informacijama, do prekida je došlo zbog skliskog terena, a dvojica igrača RK Splita zadobila su ozljede. Predsjednik splitskog kluba Goran Bučević nakon incidenta izrazio je nezadovoljstvo uvjetima u kojima se utakmica odigravala te najavio mogućnost poduzimanja pravnih koraka.

Dalmacija Danas zbog toga je uputila službeni upit Javnoj ustanovi Športski objekti Split, tražeći objašnjenje zašto rukometašima nije bila dostupna dvorana Gripe te tko je koristio njezine prostore u vrijeme sporne utakmice.

Odgovor je dostavila ravnateljica ustanove Miranda Ivanišević Dvornik.

Zašto utakmica nije odigrana na Gripama?

Iz Športskih objekata Split odbacuju tvrdnje da rukometni klubovi ne mogu igrati svoje utakmice u dvoranama na Gripama.

„Rukometni klubovi su u mogućnosti održavati i održavaju svoje utakmice u dvoranama ŠC-a Gripe, kao i u drugim dvoranama kojima upravlja Ustanova”, navode u odgovoru.

Pritom su iznijeli kronologiju prethodnih zahtjeva RK Splita za korištenje sportskih dvorana.

Prema njihovim navodima, klub je 28. listopada 2026. zatražio termin za kup utakmicu. Najprije mu je ponuđena dvorana na Bazenima Poljud, no klub taj termin nije prihvatio.

Nakon toga ponuđen mu je termin u velikoj dvorani na Gripama, gdje je utakmica i odigrana.

Ustanova navodi i da je RK Split za seniorsku utakmicu 7. studenoga dobio termin u maloj dvorani na Gripama, koji je prihvatio i iskoristio.

Međutim, za kup utakmicu 11. studenoga situacija je bila drukčija.

„Za kup utakmicu ponuđen im je termin dana 11. studenoga 2026. godine u dvorani ŠC-a Bazeni Poljud, s obzirom na to da su se u maloj i velikoj dvorani ŠC-a Gripe u vremenu od 16 do 23 sata održavali trenažni procesi drugih klubova”, pojašnjavaju iz Ustanove.

Prema njihovu odgovoru, u tom su terminu na Gripama trenirali klubovi iz malog nogometa, košarke, rukometa te UMN-a.

Iz Športskih objekata Split naglašavaju da je RK Split prihvatio ponuđeni termin na Bazenima Poljud.

U odgovoru nisu pojedinačno imenovani klubovi koji su koristili Gripe, niti su navedeni njihovi zasebni termini treninga.

„Prije i tijekom utakmice nitko nam nije prijavio sklizak teren”

Posebno se osvrćući na okolnosti prekida utakmice, iz Ustanove tvrde kako nisu zaprimili službenu prijavu problema s podlogom.

„Napominjemo da prije početka, a ni tijekom odigravanja same utakmice organizator nije dostavio službene primjedbe niti kontaktirao dežurnog voditelja smjene o navedenim problemima skliskog terena, a službene komunikacije nije bilo ni tijekom ni nakon prekida utakmice”, stoji u odgovoru.

Dodaju kako su se u istoj dvorani ranije održavale utakmice drugih rukometnih klubova.

„U dvorani ŠC-a Bazeni Poljud dodjeljivani su termini i drugim rukometnim klubovima, koji su u istoj odigravali svoje utakmice i nisu imali nikakvih prigovora”, navode.

Iz Ustanove također ističu kako polivalentna dvorana na Bazenima Poljud posjeduje sve važeće certifikate i dozvole za održavanje službenih dvoranskih natjecanja.

Prema njihovim tvrdnjama, dvorana se i prije i nakon sporne utakmice nastavila normalno koristiti.

Izrazili žaljenje zbog ozlijeđenih igrača

Na pitanje o priopćenju predsjednika RK Splita Gorana Bučevića, iz Športskih objekata Split poručili su da žale zbog ozljeda igrača.

„Javna ustanova Športski objekti Split izražava iskreno žaljenje zbog ozljeda igrača Rukometnog kluba Split te im od srca želimo brz i potpuni oporavak”, navodi se u odgovoru.

Naglašavaju da im je sigurnost korisnika sportskih objekata prioritet.

„Sigurnost svih sportaša, djece i rekreativaca u našim objektima naš je apsolutni prioritet i iskreno nam je žao što je zbog nepredviđenih tehničkih okolnosti došlo do prekida kup utakmice”, poručuju.

Istodobno napominju da su za okolnosti ozljeđivanja igrača zbog skliskog terena doznali, kako navode, neslužbenim putem.

U dostavljenom odgovoru nije precizirano koje su točno tehničke okolnosti dovele do prekida utakmice niti je navedeno je li nakon incidenta provedena dodatna provjera stanja podloge.

Tko odlučuje o terminima na Gripama?

Jedno od pitanja koje smo uputili Ustanovi odnosilo se na kriterije prema kojima se sportskim klubovima dodjeljuju termini korištenja dvorana.

Iz Športskih objekata Split objašnjavaju da postoji razlika između dodjele termina za treninge i termina za službene utakmice.

„Termine za treninge klubova raspoređuje Splitski savez športova temeljem svojih kriterija i Pravilnika, a raspored korištenja dostavlja Ustanovi na znanje i postupanje”, navode.

S druge strane, termine za utakmice odobrava sama Ustanova.

„Nikada nijedan klub nije bio odbijen za traženi termin odigravanja seniorskih, kup i ligaških utakmica, sukladno mogućnostima, u dvoranama kojima upravlja Ustanova”, tvrde iz Športskih objekata Split.

Pritom ističu kako smatraju netočnima navode da RK Split nije dobivao termine za održavanje svojih utakmica.

„Rezolutno odbacujemo navode da pogodujemo bilo kojem klubu”

U završnom dijelu odgovora Ustanova se osvrnula i na optužbe o mogućem pogodovanju pojedinim sportskim klubovima ili sportovima.

„Rezolutno odbacujemo navode da Ustanova pogoduje bilo kojem klubu, udruzi ili sportu kao takvom”, poručuju.

Dodaju kako im je cilj omogućiti što bolju iskorištenost sportskih objekata, uz jednake uvjete za sve korisnike.

„Naš je primarni zadatak osigurati da sportska infrastruktura bude maksimalno iskorištena, sigurna i dostupna pod jednakim uvjetima za sve korisnike”, ističu.

Prema njihovu očitovanju, svi zahtjevi za korištenje sportskih dvorana, igrališta, bazena i ostale infrastrukture rješavaju se u skladu s unaprijed utvrđenim kriterijima, raspoloživim kapacitetima i tehničkim mogućnostima pojedinog objekta.

„Ustanova svoju djelatnost obavlja transparentno, profesionalno i u skladu s važećim aktima, pravilnicima i usvojenim financijskim planom”, zaključuju iz Športskih objekata Split.