Nakon pravomoćne presude Filipu Zavadlavu oglasila se majka ubijenog mladića: "Duboko sam razočarana, pravda nije ostvarena"

Filip Zavadlav proglašen je krivim za trostruko ubojstvo u Splitu 2020. godine. Visoki kazneni sud prošle mu je godine kaznu smanjio s 40 na 35 godina.

Zavadlav i dalje negira da je počinio ubojstva, a korake za podnošenje tužbe može podnijeti u roku od mjesec dana.

Na presudu je reagirala i majka jedne od Zavadlavovih žrtava.

"Kao majka svog pokojnog sina Jurice Torlaka, koji je zajedno s još dvojicom mladića izgubio život, duboko sam potresena i razočarana informacijom da je presuda Filipu Zavadlavu sada pravomoćna.

Ne mogu se složiti s ovakvim ishodom i smatram da pravda za mog sina i ostale žrtve nije u potpunosti ostvarena. Za mene kao majku ovo nije samo sudski predmet i broj godina zatvora. Ovo je život mog sina koji je nasilno prekinut i obitelj koja će s tom boli živjeti do kraja života.

Žao mi je što se danas ponovno govori prvenstveno o pravima i nezadovoljstvu počinitelja, dok se premalo govori o nama koji smo ostali bez svojih najmilijih. I mi, obitelji žrtava, imamo pravo biti saslušani i imati osjećaj da je pravda zadovoljena.

Ne želim šutjeti i neću odustati od traženja odgovora. Zatražit ću pravnu pomoć i ispitati sve mogućnosti koje mi stoje na raspolaganju nakon pravomoćnosti ove odluke, uključujući mogućnost obraćanja Europskom sudu za ljudska prava ako za to budu ispunjeni pravni uvjeti.

Molim medije da ne zaborave Juricu i ostale žrtve. Oni nisu samo imena u jednom sudskom spisu. Bili su sinovi, prijatelji, članovi obitelji i ljudi koji su imali svoje živote i budućnost.

Ja sam majka koja je izgubila sina i koja će tu bol nositi cijeli život. Tražim samo ono što svaka majka u ovakvoj situaciji traži – pravdu, dostojanstvo i da se ne zaboravi ono što se dogodilo.

Ovim putem zahvaljujem svim novinarima koji su pratili ovaj slučaj i koji će dati prostor i obiteljima žrtava da kažu kako se osjećaju", stoji u objavi koju potpisuje Milena Torlak, majka pokojnog Jurice Torlaka, piše Dnevnik.hr.