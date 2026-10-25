Nakon pranja napravite jednostavan trik: Odjeća će se brže osušiti i bez sušilice rublja

Ako u kućanstvu nema sušilice rublja, mnogima je poznato koliko dani predviđeni za pranje i sušenje odjeće mogu biti izazovni. S padom vanjskih temperatura odjeći je potrebno sve više vremena da se osuši, osobito ako grijanje još nije uključeno.

Brzo sušenje odjeće korisno je svima jer vlažno rublje, uz nedovoljno prozračivanje prostorije, može pridonijeti pojavi vlage i plijesni. Srećom, postoji jednostavan postupak koji se može primijeniti prije vješanja rublja kako bi se ubrzao proces sušenja, prenosi Net.

Trik sušenja odjeće u zatvorenom prostoru

Stručnjaci za njegu rublja iz tvrtke Lenor podijelili su savjete koji mogu pomoći u usavršavanju tehnike sušenja odjeće u zatvorenom prostoru, čak i bez sušilice.

"Hladni i vlažni zimski mjeseci mogu znatno otežati sušenje odjeće, osobito ako u kućanstvu nema sušilice rublja. Ljeti je sušenje mnogo jednostavnije jer su domovi i vrtovi prirodno topliji pa se odjeća može brzo osušiti na zraku. Međutim, sušenje odjeće u zatvorenom prostoru tijekom zime može zahtijevati mnogo prostora i vremena", objasnili su.

Nažalost, pranje i sušenje rublja kućanski su poslovi koje je potrebno obavljati tijekom cijele godine, neovisno o godišnjem dobu. Ipak, jedan jednostavan savjet može pomoći da odjeća zadrži miris "svježine i čistoće kao da je upravo kupljena", bez neugodnog mirisa ustajalosti.

Prema riječima stručnjaka, dovoljno je kratko protresti svaki komad odjeće nakon vađenja iz perilice rublja. U kombinaciji s dodatnim ciklusom centrifuge, taj se postupak pokazuje vrlo učinkovitim za skraćivanje vremena potrebnog za sušenje.

"Nakon vađenja rublja iz perilice, potrebno ga je dobro centrifugirati i dodatno protresti kako bi se uklonio višak vode i vlage. Prije uključivanja centrifuge svakako je potrebno provjeriti upute na etiketama za održavanje jer je pojedina odjeća previše osjetljiva za takav postupak", istaknuli su stručnjaci.