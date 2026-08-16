Nakon požara stiže nova opasnost: Grad Omiš hitno se oglasio, evo što moraju napraviti građani s oštećenim krovovima

Grad Omiš objavio je važnu obavijest za građane pogođene požarom na području grada, posebno za one čija su krovišta pretrpjela oštećenja. Kako bi se spriječile dodatne štete zbog najavljenih oborina, tijekom sutrašnjeg dana bit će osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovova.

Iz Grada pozivaju sve građane kojima je PVC folija potrebna da svoju potrebu prijave putem e-mail adrese grad@omis.hr. Uz prijavu je potrebno dostaviti i kontakt podatke kako bi nadležne službe mogle organizirati daljnje postupanje i distribuciju zaštitnog materijala.

Cilj je spriječiti dodatnu štetu zbog kiše

PVC folije trebale bi poslužiti kao privremena zaštita objekata kojima je krovište stradalo u požaru. Posebno je važno reagirati na vrijeme s obzirom na najavljene oborine koje bi na već oštećenim kućama mogle prouzročiti dodatnu materijalnu štetu. Iz Grada Omiša navode kako će građani naknadno biti obaviješteni o načinu i mjestu preuzimanja PVC folija.

Grad poziva građane da prate službene informacije

Sve dodatne informacije vezane uz preuzimanje folija, kao i druge važne obavijesti za stanovnike područja pogođenih požarom, Grad Omiš objavljivat će putem svojih službenih kanala. Građane stoga pozivaju da redovito prate službene objave Grada Omiša kako bi pravodobno dobili sve informacije o pomoći i daljnjim koracima.