Nakon požara Omišom su krenule razne priče. Žele li se neki okoristiti katastrofom? Oglasili se volonteri

Veliki požar koji je poharao omiško područje iza sebe je ostavio golemu materijalnu štetu, spaljene kuće, pomoćne objekte, automobile i imovinu koju su pojedine obitelji stvarale desetljećima. Dok su vatrogasci danima vodili iscrpljujuću borbu s vatrenom stihijom, nakon što je neposredna opasnost prošla postalo je jasno da za brojne stanovnike tek počinje druga, jednako teška borba, a to je raščišćavanje zgarišta i povratak koliko-toliko normalnom životu.

Prizori koji su ostali nakon požara najbolje svjedoče o njegovoj razornoj snazi. Na pojedinim lokacijama potrebno je ukloniti velike količine izgorjelog materijala, raščistiti objekte i okućnice te pripremiti teren kako bi uopće mogla započeti ozbiljnija sanacija. Dio obitelji pretrpio je ogromnu štetu, a neki su u samo nekoliko sati ostali bez gotovo svega što su godinama stvarali.

A upravo u takvim okolnostima još jednom se pokazala solidarnost lokalne zajednice. Naime, uz institucije, službe i organizacije koje su se uključile u pomoć stanovnicima pogođenih područja, spontano su se organizirali i građani spremni zasukati rukave i pomoći na terenu.

Gotovo 400 ljudi okupilo se u nekoliko dana

Kako je Dalmacija Danas već pisala, pokrenuta je i WhatsApp grupa za volontere u kojoj se objavljuju informacije o tome kada i gdje se održava pojedina akcija te koliko je ljudi potrebno na određenoj lokaciji.

Inicijativa je pokrenuta u suradnji s Gradom i Crvenim križem, s kojima koordiniraju aktivnosti i nastoje pomoć usmjeriti prema ljudima kojima je u tom trenutku najpotrebnija.

A potreba za pomoći, nažalost, još uvijek ima mnogo. Prije nego što na pojedinim objektima započne ozbiljnija obnova, potrebno je ukloniti ono što je vatra uništila, iznijeti izgorjele stvari, očistiti objekte i okućnice te pripremiti prostor za daljnje radove. Riječ je o fizički zahtjevnom poslu koji ljudi čiji su domovi stradali teško mogu obaviti sami.

Volonterska inicijativa u vrlo je kratkom vremenu izazvala velik interes. Grupi se u svega nekoliko dana pridružilo gotovo 400 ljudi, a iza njih su već četiri odrađene akcije na različitim lokacijama.

Nakon priča i sumnji odlučili pojasniti kako grupa funkcionira

No uz brojne pozitivne priče, kako to već biva, posljednjih dana u gradskim kuloarima pojavile su se i različite informacije i sumnje vezane uz pojedine akcije pomoći. Pa se tako spominju mogućnosti kako bi se pojedinci mogli pokušati okoristiti situacijom nastalom nakon katastrofalnog požara.

Upravo zbog takvih priča članovi spomenute volonterske grupe javili su se Dalmaciji Danas kako bi objasnili zbog čega je njihova inicijativa pokrenuta, na koji način funkcionira te kako nastoje osigurati transparentnost svake provedene akcije.

Ističu kako njihova grupa nema nikakvu drugu svrhu osim organiziranja konkretne pomoći ljudima na terenu.

„U nekoliko dana grupi se pridružilo gotovo 400 ljudi, a dosad smo odradili akcije na četiri lokacije. Grupa funkcionira tako da administratori objave gdje i kada se pojedina akcija provodi, a volonteri koji su u mogućnosti dođu izravno na lokaciju“, objašnjavaju nam.

Kako bi sve bilo transparentno, nakon svake provedene akcije evidentiraju ljude koji su sudjelovali u raščišćavanju.

„Nakon svake akcije napravimo zajedničku fotografiju te, upravo radi transparentnosti, vodimo evidenciju o tome koji su volonteri bili na terenu“, navode.

„Imamo samo pozitivna iskustva“

Dosadašnja iskustva, kažu nam, iznimno su pozitivna. Ljudi kojima je vatra oštetila ili potpuno uništila domove zahvalni su na svakoj pruženoj ruci, a unatoč situaciji u kojoj su se našli i sami se uključuju u radove koliko god mogu.

„U ove četiri akcije imamo samo pozitivna iskustva. Ljudi čije su kuće stradale u požaru jako su zahvalni, a i sami nam pomažu koliko mogu. Želimo zahvaliti svim dobrim ljudima koji odvajaju svoje vrijeme kako bi pomogli drugima“, poručuju volonteri.

Zanimljivo je da novih volontera trenutačno ne nedostaje. Naprotiv, odaziv je toliki da sada prvenstveno žele doći do ljudi kojima je konkretna pomoć potrebna.

„Volontere trenutačno ne treba dodatno pozivati jer nas ima dovoljno. Zato pozivamo sve ljude kojima je potrebna pomoć da se jave nekom od administratora naše grupe. Rado ćemo organizirati akciju i pozvati ljude da dođu pomoći“, kažu nam.

Podsjetimo, među prvim pričama koje su potaknule mlade Omišane na organiziranje pomoći bila je ona o Ivici Tafri iz Stanića, kojemu je požar nanio ogromnu štetu. Njegova priča nakon vatrene stihije dirnula je brojne ljude, a upravo su na njegovu imanju volonteri odradili jednu od prvih akcija.