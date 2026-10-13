Nakon požara na Braču proglašena prirodna nepogoda: Mještani Milne i Nerežišća imaju osam dana za prijavu štete

Splitsko-dalmatinska županija donijela je odluku o proglašenju prirodne nepogode uzrokovane požarom za područje dviju bračkih općina, Milne i Nerežišća.

Time je pokrenut postupak službenog evidentiranja i procjene nastale štete, a nadležna općinska povjerenstva dobila su zadatak da što prije provedu sve potrebne radnje propisane zakonom.

Stanovnici pogođenih područja, kao i pravne osobe koje su pretrpjele štetu, pozvani su da pravodobno dostave prijave kako bi se njihovi gubici mogli evidentirati.

Rok za prijavu štete istječe 20. listopada

Iz Županije posebno upozoravaju na rok koji građani moraju poštovati.

Prijave se zaprimaju u roku od osam dana od donošenja odluke, što znači da je posljednji dan za predaju dokumentacije utorak, 20. listopada 2026. godine.

Svi koji su pretrpjeli štetu trebaju ispuniti propisani Obrazac PN i predati ga u pisanom obliku.

Prijave se podnose izravno u prostorijama Općine Milna ili Općine Nerežišća, ovisno o tome na čijem se području nalazi oštećena imovina.

Važno je naglasiti da se prijava podnosi isključivo na propisanom obrascu.

Općinska povjerenstva procjenjivat će nastalu štetu

Prema odluci župana, općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda dužna su hitno započeti s provedbom zakonom predviđenih postupaka.

Njihov je zadatak zaprimiti i obraditi prijave građana i pravnih osoba te evidentirati podatke o nastalim oštećenjima.

Nakon obrade, prikupljeni podaci unose se u nacionalni Registar šteta, koji služi za službenu evidenciju posljedica prirodnih nepogoda.

Proglašenje prirodne nepogode i evidentiranje štete važni su koraci u postupku utvrđivanja njezina opsega, ali sami po sebi ne znače automatsku isplatu novčane pomoći.

Građani pozvani da ne čekaju posljednji dan

S obzirom na kratak rok, iz Županije pozivaju sve pogođene stanovnike da prijave podnesu što prije.

To se odnosi na građane i pravne osobe kojima je požar prouzročio štetu na imovini na području Milne i Nerežišća.

Pravodobna prijava važna je kako bi nadležna povjerenstva mogla prikupiti podatke i provesti postupak procjene.

Najvažnije informacije za prijavu štete: Područje: Općina Milna i Općina Nerežišća Razlog: Prirodna nepogoda uzrokovana požarom Tko može prijaviti štetu: Pogođeni građani i pravne osobe Način prijave: Pisanim putem, na propisanom Obrascu PN Mjesto predaje: Prostorije nadležne općine Krajnji rok: Utorak, 20. listopada 2026. godine

Odluka i upute za prijavu štete objavljene su na službenim stranicama Splitsko-dalmatinske županije.