Nakon požara kod Omiša sedmero životno ugroženih: Pacijenti na respiratorima, dio prebačen u Zagreb

Ministrica zdravstva Irena Hrstić posjetila je KBC Split nakon velikog požara na omiškom području kako bi se upoznala sa stanjem ozlijeđenih, ali i razgovarala s djelatnicima bolnice koji su sudjelovali u njihovu zbrinjavanju.

Prema podacima koje je iznijela, u KBC-u Split pregledana su ukupno 42 pacijenta, od kojih je 14 hospitalizirano. Desetero hospitaliziranih trebalo je intenzivno liječenje ili intenzivnu njegu.

"Ukupno je hospitalizirano 14 pacijenata od 42 pregledana. Od tih 14 koji su hospitalizirani u bolnici, njih 10 je bilo u jedinicama intenzivnog liječenja odnosno intenzivne njege. Njih 7 životno je ugroženo i na respiratorima i od tih 7 pacijenata, u konačnici po stabilizaciji i u dogovoru s voditeljem Odjela za anesteziologiju, 3 pacijenta premješteno je u Zagreb na poziciju KBC Sestre Milosrdnice u Draškovićevoj, a jedna maloljetna osoba u Klaićevu bolnicu", kaže Hrstić.

Ministrica je objasnila da je odluka o premještanju dijela pacijenata u Zagreb donesena nakon njihove početne stabilizacije, kako bi splitska bolnica zadržala dovoljne kapacitete za druge hitne slučajeve.

"Logično je bilo da se po inicijalnoj stabilizaciji pacijenti presele u Zagreb zato što dio intenzivne jedinice treba dalje skrbiti o postojećim hitnim pacijentima, posebice u turističkoj sezoni", dodala je.

Hrstić je poručila da kao ministrica želi potpuni oporavak svih stradalih te zahvalila djelatnicima KBC-a Split i izvanbolničke hitne medicinske službe koji su se u kratkom roku odazvali i uključili u zbrinjavanje pacijenata.

Maloljetnik prevezen u Zagreb

Među pacijentima prebačenima iz Splita je i 17-godišnjak. Nakon što mu je zdravstveno stanje stabilizirano, iza 13 sati krenuo je prema Zagrebu vozilom hitne medicinske pomoći.

Hrstić je objasnila i zašto je u ovom slučaju odabran cestovni, a ne helikopterski prijevoz.

"Procjena je da će puno bolje ići cestovnim putem jer ako je potrebna određena intervencija, lakše je intervenciju napraviti u kolima hitne medicinske pomoći nego u helikopteru. Po zadnjim informacijama nalaze se blizu Zagreba", pojasnila je.