Nakon poruke Šuti ispred Banovine oglasio se Hajduk: „Čak 80 posto želi novi stadion“

Nakon što je jutros ispred zgrade splitske gradske uprave u Banovini osvanuo transparent s porukom „Šuta, zašto šutiš, oćemo novi stadion!“, o pitanju budućnosti Poljuda oglasio se i Hajduk.

Splitski klub podsjetio je na rezultate ankete koju je proveo među svojim pretplatnicima, a u kojoj se velika većina ispitanika izjasnila za izgradnju novog stadiona.

– Navijači Hajduka već su rekli svoje! Dok mjesecima čekamo što će o sigurnosti stadiona Poljud kazati inženjerska struka, idealna je prilika da se podsjetimo rezultata anketnog upitnika kojeg smo proveli među pretplatnicima Hajduka – poručili su s Poljuda.

U anketnom upitniku sudjelovala su 5.243 Hajdukova pretplatnika, a prema podacima koje je objavio klub, njih čak 80 posto smatra da Hajduku treba novi, moderni nogometni stadion.

Objava Hajduka tako stiže istoga dana kada je pitanje novog stadiona ponovno dospjelo u prvi plan zbog transparenta postavljenog neposredno ispred Banovine.

Autori jutrošnje poruke izravno su prozvali splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu, a sada je i Hajduk podsjetio na stav svojih pretplatnika dok se još čeka mišljenje struke o sigurnosti postojeće konstrukcije Poljuda.