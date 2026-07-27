NAKON OZLJEDE Oglasio se Roko Brajković: "Bog ima plan za tebe i u to ne sumnjaj..."

Mladi nogometaš Hajduka Roko Brajković oglasio se na društvenim mrežama nakon što se ozlijedio na treningu i, prema informacijama iz kluba, ostao bez nastupa u važnom europskom uzvratu protiv Pafosa. Brajković nije otkrivao pojedinosti o ozljedi, ali je na svom Instagram profilu objavio emotivnu poruku o vjeri, životnim udarcima i prihvaćanju situacija koje nije moguće kontrolirati.

"Bog ima plan za tebe"

Uz emotikon sklopljenih ruku, mladi hajdukovac podijelio je sljedeću poruku:

"Bog ima plan za tebe i u to ne sumnjaj, i ono što ti je On naumio neće ti izmaknut iz ruku. Ako nešto izmakne, znači da nije za tebe. Bar ne u ovom trenutku. Što ti je činiti? Vjeruj... i vidjet ćeš, sve se okrene nezamislivo bolje nego si ti želio i planirao. I ne zaboravi – zahvali na svemu, jer sve je za tvoje dobro. I udarci – oni odgajaju! Suze – one pročišćuju! Padovi – da ih nije, kako bih prepoznao let..."

Iako se Brajković nije izravno osvrnuo na svoje zdravstveno stanje, objava je stigla nakon vijesti o ozljedi koja će ga, prema trenutačnim informacijama, udaljiti od terena uoči jedne od najvažnijih utakmica dosadašnjeg dijela sezone.

Ozlijedio se na treningu

Kako smo ranije objavili, Brajković se ozlijedio na treningu Hajduka, a detalji i težina ozljede trebali bi biti poznati nakon dodatnih pregleda. Iz Hajduka nam je potvrđeno kako mladi nogometaš neće biti na raspolaganju za uzvratnu utakmicu protiv Pafosa na Cipru. Riječ je o ozbiljnom hendikepu za trenera Gonzala Garciju, s obzirom na to da je Brajković odlično otvorio sezonu i nametnuo se kao jedna od važnijih karika splitske momčadi.

Jedan od najboljih igrača Hajduka na početku sezone

Brajković je posebno dobru predstavu pružio protiv Žiline na Poljudu, kada je postigao pogodak u pobjedi Hajduka, a kvalitetnu igru ponovio je i u prvom susretu protiv Pafosa. Bijeli će na Cipru braniti prednost od 2:0 ostvarenu pred svojim navijačima. Hajduk je time stekao značajan kapital, ali će uzvrat morati odraditi bez igrača koji je bio među najugodnijim iznenađenjima na početku nove sezone.