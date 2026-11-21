U Tuzli je pokrenuta peticija kojom se zahtijeva otkazivanje Severinina nastupa na javnom dočeku Nove 2027. godine i preusmjeravanje novca predviđenog za koncert u zdravstvene svrhe. Međutim, u obrazloženju inicijative kao razlog se navodi nabava novog PET/CT uređaja za Univerzitetski klinički centar (UKC) Tuzla, iako je ta zdravstvena ustanova takav uređaj već nabavila, piše Ekskluziva.ba, prenoseći informacije RTV Slona.

Inicijativa je uslijedila nakon što je u Splitu otkazan koncert Dine Merlina, također nakon peticije građana koji su tražili da se novac predviđen za njegov nastup preusmjeri na nabavu medicinske opreme.

Zahtjev za otkazivanje

Peticija je objavljena na stranici Peticijeonline.com, a upućena je Gradskoj upravi Tuzle. Kao njezin autor naveden je Ekrem Ćurić.

U zahtjevu se ističe da održavanje Severinina koncerta nije u interesu građana te se traži da se predviđena sredstva iskoriste za nabavu novog PET/CT uređaja za UKC Tuzla.

U trenutku provjere peticiju su podržala 652 potpisnika.

Podsjetimo, Turistička zajednica Grada Tuzle sklopila je 2. lipnja ove godine ugovor s Agencijom Zeus d.o.o. Tuzla za organizaciju glazbenog programa novogodišnjeg dočeka.

Vrijednost ugovora iznosi 230.000 KM bez PDV-a, a Severinin nastup planiran je za 31. prosinca na Trgu slobode.

Otkazan Merlinov koncert

Slučaj iz Tuzle podsjeća na događaje u Splitu, gdje je gradonačelnik Tomislav Šuta priopćio da neće potpisati ugovor za koncert Dine Merlina, planiran za 30. prosinca na splitskoj Rivi.

Takva odluka uslijedila je nakon što je više od 20.000 građana potpisalo peticiju kojom su tražili otkazivanje nastupa i preusmjeravanje novca za nabavu PET/CT uređaja za Klinički bolnički centar Split.

Prema podacima koje je objavio Grad Split, za Merlinov angažman bilo je planirano 140.000 eura bruto, dok je dodatnih 160.000 eura bilo namijenjeno produkciji programa na Rivi, koja nije bila vezana isključivo uz njegov nastup.

Šuta je pojasnio da je odluku o nepotpisivanju ugovora donio osobno, uz obrazloženje da je javna rasprava otišla u pogrešnom smjeru. Istodobno je naglasio da Grad Split nije nadležan za nabavu medicinske opreme za bolnicu.

Nakon otkazivanja koncerta oglasio se i Merlinov tim. Naveli su da su u financiranju projekta bile predviđene i sponzorske uplate te da će pravni stručnjaci razmotriti mogućnost poduzimanja odgovarajućih koraka zbog nastale reputacijske štete.

Ipak, između dvaju slučajeva postoji važna razlika. U Splitu ugovor za Merlinov nastup nije bio potpisan, dok je u Tuzli ugovor za Severinin koncert sklopljen još u lipnju. Eventualno otkazivanje zato bi zahtijevalo razmatranje već preuzetih ugovornih obveza i mogućih financijskih posljedica.

Uređaj već stigao u Tuzlu

U cijeloj raspravi o peticiji posebno je važno, piše Ekskluziva.ba, da je UKC Tuzla već nabavio PET/CT uređaj, zbog čega se otvara pitanje na koji bi način novac koji se peticijom traži bio iskorišten.

Kako je ranije izvijestio RTV Slon, prvi uređaj ove vrste isporučen je UKC-u Tuzla 25. rujna 2026. godine, u sklopu projekta vrijednog približno 9,2 milijuna KM.

Nabava je realizirana kroz investicijski program modernizacije zdravstvene opreme. Nakon isporuke uslijedili su radovi na instalaciji, pripremi prostora i edukaciji zdravstvenog osoblja.

PET/CT dijagnostika posebno je značajna za onkološke pacijente jer omogućuje preciznije utvrđivanje proširenosti bolesti, kao i praćenje rezultata liječenja.

Prema posljednjim dostupnim informacijama, uređaj je isporučen, ali nema potvrde da je započeo njegov redoviti klinički rad.

Zbog toga se nameće pitanje jesu li pokretači peticije upoznati s činjenicom da je nabava PET/CT uređaja već realizirana.

Potreba UKC-a Tuzla za dodatnom medicinskom opremom, boljim uvjetima liječenja i novim ulaganjima svakako time nije prestala. Međutim, zahtjev za financijsku potporu zdravstvenoj ustanovi nije isto što i prikupljanje novca za nabavu uređaja koji je već kupljen, javlja RTV Slon.