Nakon ostavke Zlatka Mateše izabran novi predsjednik HOO-a

Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO). Na tu je dužnost izabran u srijedu na izvanrednoj izbornoj Skupštini održanoj u zagrebačkom hotelu Sheraton.

Uoči glasovanja Izborna komisija otvorila je zapečaćene omotnice s pristiglim kandidaturama te potvrdila njihovu valjanost. Kandidati su potom predstavili svoje programe članovima Skupštine, nakon čega je uslijedilo tajno glasovanje.

Po završetku glasovanja Izborna komisija prebrojila je glasove i objavila kako je novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić.

Izvanredni izbori raspisani su nakon što je dugogodišnji predsjednik HOO-a Zlatko Mateša u svibnju podnio ostavku. Do toga je došlo usred afere koja je potresla Hrvatski skijaški savez, a Mateša je na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora bio od 2002. godine.