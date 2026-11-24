Dok mnogi stanovnici Dalmatinske zagore odlaze u inozemstvo u potrazi za boljim životom, Mate Vučemil odlučio je krenuti u suprotnom smjeru. Nakon osam godina provedenih u Njemačkoj vratio se u rodnu Cistu Veliku, gdje je sa suprugom izgradio obiteljsku kuću i započeo novo poglavlje. Ipak, njegova priča o povratku nije jednostavna priča o sretnom završetku.

Kako je ispričao u razgovoru za portal 023.hr, u Njemačkoj je imao bolju financijsku sigurnost, više slobodnog vremena i uređeniji sustav. U Hrvatsku se vratio prvenstveno zbog djece.

„Iskreno, vratili smo se prvenstveno radi djece. Da se mene pita, ja bih se sutra ponovno vratio u Njemačku jer je ovdje, po meni, katastrofa. Od sustava do plaća, do apsolutno svega”, kazao je.

Otišao zbog kredita i nedovoljnih primanja

Odluka o odlasku donesena je nakon što su Mate i supruga dobili prvo dijete i kupili stan u Solinu na kredit. Primanja nisu bila dovoljna za život kakav su željeli osigurati obitelji.

Mate je prvi otišao u Njemačku, a supruga i sin pridružili su mu se godinu dana poslije. U početku je radio kao konobar, a zatim pronašao posao u svojoj struci. Tijekom posljednjih šest godina boravka u Njemačkoj radio je na stručnim poslovima, dok je vikendima dodatno zarađivao u ugostiteljstvu.

Supruga i sin vratili su se u Hrvatsku 2022. godine, kada je obitelj očekivala drugo dijete. Mate je ostao raditi u Njemačkoj do 2024. godine.

Terapije za sina plaćaju i do 70 eura

Jedan od ključnih razloga povratka bile su potrebe njihova sina, koji je u spektru autizma. Obitelj je željela osigurati odgovarajuću stručnu podršku, no Mate upozorava na visoke troškove privatnih terapija.

Prema njegovim riječima, za 45 minuta terapije izdvajaju između 60 i 70 eura. Posebno ga zabrinjava položaj obitelji koje takve troškove ne mogu podmirivati.

Smatra da bi država i lokalne institucije morale osigurati konkretniju pomoć roditeljima djece s razvojnim teškoćama, uključujući sufinanciranje terapija i prijevoza.

U Cistu Veliku vraćaju se mlade obitelji

Unatoč kritikama hrvatskog sustava, Mate ističe da voli život na selu. Povratak u Cistu Veliku bio je njegov uvjet za ponovno preseljenje u Hrvatsku.

Ondje je obitelj izgradila kuću, imaju životinje, a Mate danas radi kao geodet. Supruga vodi vlastitu tvrtku.

Primjećuje i da se u posljednjih nekoliko godina u mjesto vratilo više mladih obitelji, ne samo iz inozemstva nego i iz Splita i Zagreba. U Cistoj Velikoj dostupni su škola, vrtić, trgovina, liječnik i stomatolog.

Obitelji ne smeta ni udaljenost od Splita, do kojeg im, kaže, treba oko 45 minuta vožnje. Zbog posla, treninga i terapija često putuju, a pedijatrica za mlađe dijete udaljena im je petnaestak minuta.

„Moja djeca ovdje stvarno uživaju”

Mate ne skriva da mu je život u Njemačkoj u mnogim pogledima bio jednostavniji. Ipak, zadovoljstvo njegove djece i povezanost s rodnim krajem razlog su zbog kojeg ostaje.

„Nije ti u mene priča sa sretnim završetkom, ono, vratio sam se iz Njemačke sa ženom i djecom u Hrvatsku na selo i sada je sve savršeno. Naravno da nije”, poručio je.

No kada govori o budućnosti svoje djece, nema dvojbe.

„Apsolutno da. Moja djeca ovdje stvarno uživaju, žive i sretna su.”

Želja mu je da djeca, kamo god ih život odvede, zadrže povezanost sa svojim zavičajem.

„Selo me odgojilo. Volim selo”, zaključio je Mate Vučemil u razgovoru za 023.hr.

Izvor: 023.hr, autorica Marina Radoš.

Izvorni članak objavljen je uz financijsku potporu Agencije za elektroničke medije iz Programa poticanja novinarske izvrsnosti.