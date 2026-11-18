Grad Knin priprema promjenu koja bi od početka sljedeće godine mogla utjecati na poslovanje brojnih obrtnika, trgovaca i drugih poduzetnika koji svoje djelatnosti obavljaju u poslovnim prostorima u gradskom vlasništvu. Gradska uprava objavila je 16. studenoga 2026. godine prijedlog nove odluke o visini zakupnine, uz obrazloženje da postojeće cijene nisu mijenjane već osam godina te da ih je potrebno uskladiti s današnjim gospodarskim okolnostima. Javno savjetovanje otvoreno je do 14. prosinca u 12 sati, a nakon razmatranja pristiglih primjedbi konačnu odluku trebalo bi donijeti Gradsko vijeće.

Prema obrazloženju gradske uprave, posljednja značajnija promjena zakupnina provedena je 2018. godine, kada su početne cijene najma gradskih poslovnih prostora smanjene za 30 posto radi potpore lokalnim poduzetnicima. Taj model zadržan je tijekom sljedećih godina, unatoč inflaciji i rastu troškova energenata, građevinskih materijala i održavanja nekretnina. Grad sada smatra da je potrebno pronaći novu ravnotežu između prihoda od gradske imovine i nastavka potpore gospodarstvenicima koji se koriste poslovnim prostorima u vlasništvu lokalne samouprave.

Koliko bi iznosile nove zakupnine? Najviše cijene u središtu grada

Prema nacrtu odluke, početna mjesečna zakupnina određivala bi se prema tri kriterija: lokaciji poslovnog prostora, vrsti djelatnosti i njegovoj korisnoj površini. Područje Knina podijeljeno je u tri zone, pri čemu se prva odnosi na središnje gradske ulice i najatraktivnije lokacije, druga obuhvaća šire gradsko područje, dok treća uključuje preostale ulice i naselja koja nisu svrstana u prve dvije zone.

Za uslužne djelatnosti, među koje se prema predloženoj tablici ubrajaju i trgovina, ugostiteljstvo te brojne druge gospodarske aktivnosti, u prvoj zoni predložene su početne zakupnine od 5,50 eura po četvornom metru za prostore do 20 četvornih metara, 4,50 eura za prostore do 50 četvornih metara, 3,50 eura za prostore do 100 četvornih metara te 2,50 eura za prostore veće od 100 četvornih metara.

U drugoj zoni predloženi iznosi za iste djelatnosti kreću se od 5 eura po četvornom metru za najmanje prostore do 2 eura za one veće od 100 četvornih metara. U trećoj zoni zakupnine su niže i kreću se od 2 eura za prostore do 20 četvornih metara do 80 centi po četvornom metru za poslovne prostore veće od 100 četvornih metara.

Primjer: Koliko bi stajao gradski lokal od 50 četvornih metara?

Primjena predložene tablice pokazuje koliko lokacija poslovnog prostora može utjecati na mjesečni trošak. Tako bi za trgovački ili drugi uslužni prostor površine 50 četvornih metara, uz primjenu predloženih početnih cijena i bez dodatnih ugovornih okolnosti, mjesečna zakupnina u prvoj zoni iznosila 225 eura. Za jednako velik prostor u drugoj zoni početna cijena bila bi 200 eura, dok bi u trećoj zoni iznosila 80 eura mjesečno.

Važno je naglasiti da su to primjeri izračuna prema novom nacrtu odluke, a ne potvrđena povećanja postojećih zakupnina. Da bi se utvrdilo koliko će određeni poduzetnik zaista plaćati više nego dosad, potrebno je usporediti postojeću ugovorenu zakupninu s novom početnom cijenom te provjeriti uvjete konkretnog zakupnog odnosa. Samo na temelju tablice novih cijena nije moguće izračunati jednak postotak poskupljenja za sve korisnike gradskih poslovnih prostora.

Posebni uvjeti za proizvodnju, udruge i prostore koji zahtijevaju obnovu

Nacrt odluke predviđa i niže početne zakupnine za proizvodne djelatnosti. U prvoj zoni one bi se kretale od 3 eura po četvornom metru za najmanje poslovne prostore do 1,50 eura za najveće. U drugoj zoni iznosi su od 2,50 do 1 eura, dok su u trećoj zoni za proizvodne djelatnosti predložene početne cijene od 1 euro do svega 40 centi po četvornom metru.

Posebno su uređeni i uvjeti za određene korisnike gradskih prostora. Prema nacrtu, za udruge iz područja kulture, sporta i drugih djelatnosti civilnog društva predviđene su povlaštene početne cijene, koje bi ovisile o veličini prostora, ali ne i o gradskoj zoni. Za poslovne prostore koji se daju u zakup u roh-bau stanju predloženo je da zakupnina tijekom prve tri godine iznosi 20 posto ugovorene zakupnine, čime bi se zakupnicima koji moraju ulagati u uređenje prostora umanjio početni financijski teret.

Takve odredbe važne su jer pokazuju da Grad ne predlaže potpuno jedinstven sustav cijena za sve korisnike. Istodobno će biti važno pojasniti kako će se nova odluka primjenjivati na postojeće ugovore, osobito kod dugogodišnjih zakupnika koji su tijekom prethodnog razdoblja mogli ostvarivati određene povlastice ili posebne ugovorne uvjete.

Grad tvrdi da su zakupnine i dalje povoljnije od tržišnih

U obrazloženju prijedloga gradska uprava navodi da su privatne zakupnine u Kninu danas znatno više od cijena gradskih prostora, zbog čega smatra da će i nakon predloženog usklađivanja gradski lokali ostati relativno pristupačni. Ističe se i da rast troškova održavanja nekretnina otežava dugoročno upravljanje gradskom imovinom ako se zakupnine godinama ne mijenjaju.

S druge strane, za poduzetnike će biti važno procijeniti kako bi nove obveze utjecale na njihove poslovne rashode. Iako razlika od nekoliko desetaka eura mjesečno možda nije presudna za veće poslovne sustave, za male obrtnike i poduzetnike koji posluju s ograničenim prihodima svaki dodatni trošak može imati značajnu ulogu u financijskom planiranju.

Javno savjetovanje upravo je prilika da zakupnici i zainteresirani građani dostave primjedbe na predložene iznose, model zoniranja i druge uvjete. Grad će nakon završetka savjetovanja razmotriti pristigle prijedloge, a konačna odluka trebala bi se naći pred Gradskim vijećem prije kraja godine.

Primjedbe do 14. prosinca, primjena moguća od 2027.

Grad Knin odredio je rok za dostavu prijedloga i mišljenja do 14. prosinca 2026. godine u 12 sati. Primjedbe se mogu poslati na službenu adresu grad@knin.hr ili na adresu danijela.ognjenovic@knin.hr, uz korištenje obrasca objavljenog na službenim gradskim stranicama.

Prema obrazloženju, cilj je da nova odluka bude donesena na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Gradskog vijeća, kako bi se novi model mogao primjenjivati od početka 2027. godine. Međutim, to će ovisiti o završetku savjetovanja i donošenju konačnog akta, pa predložene cijene još nisu obvezujuće.

Za kninske poduzetnike sljedećih nekoliko tjedana bit će prilika da se uključe u raspravu o troškovima poslovanja u gradskim prostorima, prije nego što o novim zakupninama posljednju riječ daju gradski vijećnici.