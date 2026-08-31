Nakon opsežne potrage uhićen osumnjičeni za krvavi napad na raveu: Ubijena 22-godišnja djevojka

Švicarska policija uhitila je 43-godišnjeg muškarca kojeg sumnjiči za pucnjavu na raveu u Aarauu u kojoj je ubijena 22-godišnja Talijanka, a još pet osoba je ozlijeđeno.

Osumnjičeni je švicarski državljanin koji je pronađen i priveden u ponedjeljak nakon opsežne policijske potrage. Policija vjeruje da je djelovao sam, piše Sky News, prenosi Dnevnik.hr.

Napad se dogodio u ranim jutarnjim satima u nedjelju na konjskom trkalištu Schachen u Aarauu na sjeveru Švicarske.

Talijanska premijerka Giorgia Meloni objavila je da je ubijena djevojka Maria Spinelli. "Moje misli su i s ostalim ozlijeđenima, među kojima su dvoje talijanskih državljana, kao i sa svima koji su bili uključeni", napisala je Meloni na X-u.

Prema policijskim podacima, četiri muškarca i jedna žena u dobi od 24 do 27 godina prevezeni su u bolnicu. Neki su lakše, a neki teže ozlijeđeni. Ubijena djevojka preminula je na mjestu događaja. Sve žrtve živjele su u Švicarskoj.

Policija još utvrđuje što se točno dogodilo, okolnosti napada i mogući motiv.

Svjedok je za švicarski Blick ispričao da su se pucnjevi začuli oko 2:30. Pokušao je oživjeti djevojku koja je krvarila od prostrijelne rane, ali nije uspio.

Pucnjava je izbila neposredno nakon završetka događaja. Posjetitelji su isprva pomislili da je riječ o vatrometu, sve dok netko nije povikao: "Svi dolje."

Organizatori su rave najavljivali kao techno party na natkrivenom konjskom trkalištu, a očekivalo se oko 3500 posjetitelja.

Aarau ima oko 22.300 stanovnika i nalazi se oko 45 kilometara zapadno od Zuricha, prenosi Dnevnik.hr.

Klub koji upravlja trkalištem izrazio je šok zbog pucnjave te poručio da suosjeća sa svima pogođenima tragedijom i njihovim obiteljima.