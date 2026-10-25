Nakon odgode danas se održava Šoltanska regata: Jedrilice ponovno povezuju Split i Stomorsku

Nakon odgode, danas se održava Šoltanska regata, tradicionalno jedriličarsko natjecanje koje povezuje Split i otok Šoltu.

Regatu organizira Jedriličarski klub Zenta u suradnji s lokalnim šoltanskim udrugama, a prepoznatljiva ruta povezuje splitsku Zentu i Stomorsku na Šolti.

Ova sportska manifestacija već godinama okuplja jedriličare i ljubitelje mora te, uz natjecateljski dio, njeguje pomorsku tradiciju i povezanost Splita i Šolte.

Šoltanska regata dio je Splitskog festivala jedrenja, manifestacije koja okuplja niz poznatih jedriličarskih natjecanja na splitskom području.