NAKON OBUSTAVE CJEPIVA ZA BEBE, U SPLITU SE SPREMA PROSVJED! Roditelji izlaze na Rivu: "Ne damo vas, dico naša!"

Nakon što je obustava BCG cjepiva izazvala zabrinutost među roditeljima novorođenčadi diljem Hrvatske u Splitu je za nedjelju, 18. listopada, najavljen prosvjed pod nazivom "Ne damo vas, dico naša!". Okupljanje će se održati na splitskoj Rivi s početkom u 17 sati, a organizatori poručuju kako žele otvoriti pitanje prava roditelja na odlučivanje o cijepljenju vlastite djece.

"Za njihovu budućnost. Za našu djecu", poruka je koja stoji na plakatu kojim se društvenim mrežama poziva građane na prosvjed.

Iza okupljanja stoji udruga "Roditelji za djecu", a prema objavljenom pozivu, riječ je o inicijativi kojom se traži veće pravo roditelja na odlučivanje o cijepljenju djece.

„Dijete nije naš posjed, već povjerenje za budućnost”, jedna je od poruka organizatora, koji ističu kako prosvjed organiziraju za djecu, njihovo zdravlje, slobodu odlučivanja i bolju budućnost.

Na plakatu se posebno ističe i poruka "Dosta je šutnje!" uz tvrdnju organizatora da svako dijete zaslužuje da se njegov glas čuje.

Obustava BCG cjepiva otvorila brojna pitanja

Najava prosvjeda dolazi svega nekoliko dana nakon odluke Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) o privremenoj obustavi distribucije i primjene BCG cjepiva bugarskog proizvođača Bul Bio NCIPD Ltd.

Podsjetimo kako je Dalmacija Danas već pisala odluka donesena 5. listopada izazvala je zabrinutost među roditeljima osobito onima čija su novorođenčad cjepivo primila neposredno prije obustave.

Razlog za takvu odluku bile su četiri prijave sumnje na osteitis odnosno osteomijelitis, rijetku, ali ozbiljnu upalu kostiju koja se može pojaviti nakon primjene BCG cjepiva. Slučajevi su prijavljeni tijekom 2026. godine, a djeca su cijepljena 2024. i početkom 2025. godine.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo tijekom prethodnih desetak godina nije zabilježen nijedan takav slučaj, zbog čega su četiri prijave u jednoj godini ocijenjene kao neočekivano visoka učestalost.

HALMED je stoga kao mjeru predostrožnosti zatražio obustavu primjene cjepiva do završetka istrage i dodatne provjere njegove kakvoće. Važno je naglasiti da prijave sumnji na nuspojave same po sebi ne dokazuju neispravnost cjepiva.

KBC Split: "Novorođenčad se do daljnjega ne cijepi BCG cjepivom"

Na upit Dalmacije Danas iz KBC-a Split potvrdili su kako je primjena cjepiva obustavljena odmah po zaprimanju obavijesti nadležnih institucija.

"Klinički bolnički centar Split je odmah po zaprimanju obavijesti nadležnih tijela obustavio primjenu BCG cjepiva te se do daljnjega novorođenčad u našem rodilištu ne cijepi ovim cjepivom", odgovorili su nam iz splitske bolnice.

Posebno su se osvrnuli na zabrinutost roditelja čija su djeca već cijepljena, naglašavajući kako nema razloga za dodatne pretrage ako dijete nema nikakvih simptoma.

"Posebno želimo umiriti roditelje djece koja su BCG cjepivo već primila. Ako je dijete dobro i nema nikakvih tegoba, nema potrebe za preventivnim pregledima, laboratorijskim pretragama niti drugim dijagnostičkim postupcima. U KBC-u Split do sada nije zabilježen nijedan slučaj nuspojave (osteitisa/osteomijelitisa) nakon cijepljenja BCG cjepivom", istaknuli su iz bolnice.

Iz HZJZ-a također su poručili kako privremena obustava BCG cijepljenja ne predstavlja značajnu prijetnju zdravlju djece jer je rizik od tuberkuloze u Hrvatskoj već dulje vrijeme vrlo nizak. BCG cjepivo inače služi zaštiti najmlađih od teških oblika tuberkuloze.

Roditelji traže pravo na odlučivanje

Iako je neposredan povod aktualnoj raspravi obustava BCG cjepiva poruke s najavljenog prosvjeda upućuju na širu temu: odnos roditeljskih prava, informiranog pristanka i obveznog programa cijepljenja.

Organizatori na plakatu navode kako se okupljaju "za zdravlje", "„za slobodu odlučivanja" i "za bolju budućnost", a u javnim objavama koje prate poziv na prosvjed ističe se zahtjev za većim pravom roditelja na izbor.

U Hrvatskoj je cijepljenje djece protiv određenih zaraznih bolesti zakonski obvezno, a BCG cijepljenje dio je nacionalnog programa cijepljenja. Istodobno roditelji imaju pravo na informacije o koristima, rizicima i mogućim nuspojavama medicinskih postupaka.

Upravo će pitanja povjerenja u zdravstveni sustav, dostupnosti informacija i roditeljskog odlučivanja, sudeći prema najavi, biti u središtu okupljanja na splitskoj Rivi.

Na društvenim mrežama usporedba cjepnih knjižica beba i pasa

Najava prosvjeda izazvala je reakcije i na društvenim mrežama, gdje se o temi cijepljenja djece sve intenzivnije raspravlja.

Među objavama je i Facebook video Helene Ančić u kojem uspoređuje cjepnu knjižicu psa s cjepnom knjižicom bebe, otvarajući pitanje prava roditelja na odlučivanje o cijepljenju vlastite djece. Naglašavamo da je riječ o osobnoj objavi Helene Ančić, a ne o službenom stajalištu organizatora prosvjeda.

Usporedba cjepnih knjižica predstavlja njezin način izražavanja stava o cijepljenju pri čemu valja naglasiti da se programi i pravila cijepljenja djece i životinja razlikuju.

Video možete pogledati OVDJE.