Nakon niza godina Toni Piplica više nije prvi na HDZ-ovoj listi na Mejašima, na čelo dolazi dama

Uoči kotarskih izbora na Mejašima dolazi do značajne promjene. Koalicijsku listu HDZ-a i DP-a za Vijeće Gradskog kotara Mejaši predvodit će Ivana Javorčić Rajčić, koja će tako biti nositeljica liste na izborima zakazanima za 27. rujna.

Promjena je zanimljiva i zbog činjenice da je HDZ-ovu listu na Mejašima niz godina predvodio Toni Piplica. Ovoga puta prvo mjesto pripalo je Javorčić Rajčić, dok se Piplica nalazi na sedmom mjestu liste.

Javorčić Rajčić posljednjih se mjeseci sve aktivnije uključivala u teme vezane uz svakodnevni život stanovnika Mejaša. Među njima su komunalna pitanja i aktivnosti na terenu, ali i veći projekti važni za razvoj ovog dijela Splita, poput nove osnovne škole na Kili i sportskog centra na Vrboranu.

Na koalicijskoj listi HDZ-a i DP-a nalaze se Ivana Javorčić Rajčić (HDZ), Ivan Prolić (HDZ), Ante Čorić (HDZ), Andrea Šućur (HDZ), Stipe Pejković (DP), Goran Ivančević (HDZ) i Toni Piplica (HDZ).

Novi raspored na listi pokazuje da HDZ i DP na Mejašima u ove kotarske izbore ulaze s promijenjenom postavom na čelu. Nakon godina u kojima je prvo ime bio Toni Piplica, uloga nositeljice sada pripada Ivani Javorčić Rajčić.