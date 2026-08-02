Nakon napada na Gospine kipove oglasio se Papa. Poslao snažnu poruku desecima tisuća mladih u Međugorju

Papa Lav XIV. uputio je poruku mladima okupljenima na ovogodišnjem Mladifestu u Međugorju, pozvavši ih da slijede Isusa Krista i povjere se zagovoru Blažene Djevice Marije. Njegova poruka stigla je samo nekoliko dana nakon što je 31-godišnji državljanin Poljske oskvrnuo Gospine kipove i zapalio vanjski oltar u jednom od najpoznatijih marijanskih svetišta na svijetu.

Unatoč nedavnom incidentu, zanimanje za Mladifest nije jenjalo. Na festival je stiglo mnoštvo mladih iz čak 73 zemlje, a Papinu poruku okupljenima pročitao je apostolski vizitator za župu Međugorje, nadbiskup Aldo Cavalli.

"Sveti Otac potiče mlade da se dadu voditi Duhom Svetim i da se povjere zagovoru Blažene Djevice Marije, Majke Crkve, kako bi postali svijetli svjedoci Radosne vijesti, promicatelji bratstva i graditelji mira u društvu", poručeno je u Papinoj poruci.

Podsjetimo, početkom tjedna uhićen je 31-godišnji Poljak Bartłomiej Włodzimierz Krakowiak, kojeg se sumnjiči da je crnom bojom polio Gospine kipove na Podbrdu i kod Plavog križa, ispisivao uvredljive poruke te zapalio vanjski oltar crkve sv. Jakova. Sud mu je odredio jednomjesečni istražni pritvor.

Oltar je u međuvremenu očišćen i ponovno stavljen u funkciju, pa je upravo na njemu služena misa kojoj su nazočili deseci tisuća mladih iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te brojnih europskih i svjetskih zemalja, među kojima su Argentina, Austrija, Poljska, Mađarska, Njemačka, Francuska, Italija, Sjedinjene Američke Države i Ukrajina.

Program Mladifesta simultano se prevodi na 18 jezika, a uključuje molitvu, kateheze, svjedočanstva, euharistijska slavlja, procesije, klanjanje te predstavu zajednice Cenacolo.

Festival mladih u Međugorju održava se od 1989. godine, a ovogodišnje izdanje traje do 6. kolovoza.

Međugorje je međunarodno poznato hodočasničko odredište od 1981. godine, kada je šestero djece ustvrdilo da im se ukazala Blažena Djevica Marija. Vatikan je 2024. godine za međugorsku pobožnost izdao odluku "Nihil obstat", kojom je dopustio organiziranje pobožnosti i hodočašća, ne zauzimajući pritom stav o nadnaravnosti navodnih ukazanja.