Nakon Muljike, na redu novi vrtić: Gradonačelnik Bulj potpisuje ugovor za Karakašicu

Gradonačelnik Miro Bulj u ponedjeljak, 5. listopada 2026. godine, u 13 sati, potpisat će ugovor za izradu projektne dokumentacije i projektantski nadzor za izgradnju dječjeg vrtića u Karakašici.

Ugovor vrijedan 49.375 eura s PDV-om sklapa se sa zajednicom ponuditelja Architecture & Road Design d.o.o. i Ecoplan d.o.o. Potpisivanjem ugovora kreće priprema dokumentacije potrebne za izgradnju novog vrtića.

Za obitelji koje čekaju mjesto u jaslicama ili vrtiću najvažnije je da se kapaciteti povećaju. Upravo zato Grad Sinj, uz novoizgrađeni vrtić Muljika u Glavicama, nastavlja pripremati nove projekte. Cilj je osigurati više mjesta za djecu i roditeljima olakšati organizaciju svakodnevnog života i rada.