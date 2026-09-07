Nakon Mladićeva pogreba oglasio se NATO: "Odgovoran je za ubojstvo tisuća muškaraca i dječaka"

NATO je u ponedjeljak, nakon ispraćaja Ratka Mladića u Beogradu, podsjetio na njegovu pravomoćnu osudu za ratne zločine te poručio da ostaje čvrsto predan sigurnosti i stabilnosti Zapadnog Balkana.

Dužnosnik NATO-a, odgovarajući na upit Hine, istaknuo je važnost presude UN-ova suda protiv Mladića za vladavinu prava i kažnjavanje odgovornih za ratne zločine.

„Presuda Kaznenog suda UN-a protiv Ratka Mladića pomogla je u održavanju vladavine prava i privođenju odgovornih za ratne zločine pravdi. General Mladić bio je odgovoran za užasne zločine protiv civila, uključujući ubojstvo tisuća bosanskih muškaraca i dječaka u Srebrenici 1995.“, poručio je dužnosnik NATO-a.

Pokopan uz vojne počasti

Mladić je u ponedjeljak pokopan u obiteljskoj grobnici na Topčiderskom groblju u Beogradu. Pogreb je održan uz crkvene obrede i vojne počasti, a ispraćaju su nazočile tisuće ljudi.

U pogrebnoj povorci bili su i pojedini ministri srbijanske vlade te dužnosnici Republike Srpske.

Dužnosnik NATO-a, koji je želio ostati anoniman, nije se izravno osvrnuo na način na koji je Mladić pokopan, već je naglasio ulogu Saveza u očuvanju sigurnosti u regiji.

„NATO je pomogao u okončanju jednog od najmračnijih poglavlja u povijesti Europe i više od dvadeset godina doprinosi izgradnji trajne sigurnosti na Zapadnom Balkanu“, kazao je.

Posebno je naglasio stratešku važnost regije za Savez.

„Zapadni Balkan je regija od strateške važnosti za naš Savez. Naša predanost regionalnoj stabilnosti je čvrsta i nećemo dopustiti da se ponovno pojavi sigurnosni vakuum“, zaključio je dužnosnik NATO-a.