Nakon mjeseci radova i obilaznih pravaca, dobre vijesti s istoka Splita: Od ponedjeljka promet ponovno ide preko mosta

Nakon mjeseci radova, zatvaranja, obilaznih pravaca i prometnih promjena, stanovnicima Žrnovnicem, Gornjeg i Donjeg Sitnog te Dubrave, kao i okolnih mjesta od ponedjeljka stiže barem malo olakšanje.

Vodovod i kanalizacija Split objavio je da se u ponedjeljak, 21. rujna 2026. godine, u promet pušta dio Ulice Put sv. Jure u Žrnovnici. Promet će se prema novoj regulaciji preusmjeravati preko mosta kod restorana Mlin.

Promjena se, međutim, ne odnosi na sva vozila. Teretna vozila i autobusi i dalje će morati koristiti obilazni pravac preko Srinjina.

Radovi se izvode u sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“, odnosno ugovora P2 „Odvodnja i vodoopskrba naselja Žrnovnica i Korešnica“.

- Molimo sve sudionike u prometu i stanovnike ovog područja za dodatan oprez, strpljenje i razumijevanje tijekom izvođenja radova - poručili su iz Vodovoda i kanalizacije.

Mjeseci prometnih problema

Nova regulacija posebno će biti važna stanovnicima Žrnovnice, Sitnog i okolnih mjesta koji se s posljedicama velikih radova nose već mjesecima.

Dalmacija Danas još je u srpnju 2025. pisala o početku radova u Ulici Put sv. Jure. Tada je najavljeno da će se zahvat na približno 920 metara prometnice izvoditi kroz 11 faza, a planirano trajanje radova bilo je čak devet mjeseci.

Prometna situacija tijekom izvođenja projekta u međuvremenu se više puta mijenjala, a nezadovoljstvo dijela stanovnika raslo je zbog zatvaranja prometnica, korištenja obilaznih pravaca i otežanog pristupa kućama. Posebno su pogođeni stanovnici Žrnovnice, Donjeg i Gornjeg Sitnog te Dubrave.

U srpnju ove godine stigla je vijest koja je trebala donijeti olakšanje. Od 23. srpnja dio Ulice Put sv. Jure od križanja s Putem sv. Mihovila do mosta preko rijeke Žrnovnice trebao je ponovno biti otvoren za osobna vozila i dostavne kombije, dok je za autobuse i teretna vozila ostao obilazni pravac preko Srinjina.

No upravo je tada priča dobila novi zaplet. Nakon postupanja Državnog inspektorata na gradilištu su postavljene službene oznake „ZATVORENO GRADILIŠTE“, a mještani su ponovno ostali suočeni s prometnim problemima.

Radovi u Putu sv. Jure nastavili su se i tijekom rujna, kroz više faza i uz posebnu regulaciju prometa. Za autobuse i teretna vozila cijelo je vrijeme ostao na snazi obilazni pravac preko Srinjina.

Od ponedjeljka tako slijedi još jedna promjena jer dio Ulice Put sv. Jure ponovno se pušta u promet, a vozila će prolaziti preko mosta kod restorana Mlin.

Za stanovnike koji već dugo žive uz bagere, zatvorene ceste i obilazne pravce, svako novo otvaranje dijela prometnice znači barem korak prema povratku normalnijem prometovanju.