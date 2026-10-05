Nakon mjeseci borbe stigla je najtužnija vijest: Preminuo je Nikola (31) kojeg su nakon buđenja iz kome svi bodrili i čekali njegov oporavak

Nikola Martan (31) iz Gole, koji je teško ozlijeđen u tučnjavi početkom srpnja u istarskom Medulinu, preminuo je prošlog četvrtka u bolnici u Puli gdje je bio na liječenju, javlja Podravski list.

Nepuna tri mjeseca liječnici su pokušavali spasiti život Nikoli, a njegovo stanje se zakompliciralo prije 15 dana i u četvrtak je preminuo. Tučnjava u kojoj je Nikola zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život zbila se 5. srpnja oko 3.40 sati ispred jednog kafića u Medulinu. Nikola, koji je u Istru otišao zajedno s majkom odraditi sezonu kao konobar, kobne noći je nakon posla s dvojicom radnih kolega, državljanima Srbije, otišao na piće, a kad su izašli iz kafića došlo je do sukoba s trojicom mladića, dvojicom 19-godišnjaka i 18-godišnjakom. Nakon kraćeg verbalnog sukoba jedan od 19-godišnjaka je šakom udario Nikolu koji je pao i glavom udario u rubnjak. Potom su mladići nokautirali i dvojicu Srbijanaca koje su nakon toga i „cipelarili“, dok je Nikola bespomoćno ostao ležati na asfaltu. Nakon tučnjave trojac je pobjegao, no policija ih je brzo pronašla i privela. Nažalost, udarac glavom u rubnjak za Nikolu je bio koban, a od njegovih prijatelja doznali smo da je dva mjeseca bio u komi.

– Zbog teških ozljeda glave liječnici su ga stavili u induciranu komu, a kad su ga htjeli probuditi nije reagirao. Tako je dva mjeseca bio u komi u bolnici i nitko od nas, zajedno s njegovom majkom, nije gubio nadu da će se oporaviti. Prije mjesec dana probudio se iz kome, a iako nije mogao govoriti i hodati, svi smo vjerovali da će se oporaviti. U bolnici više nije mogao biti, a kako je njegovo stanje zahtijevalo 24 satnu brigu, majka je našla udomiteljstvo gdje je trebao ostati dok ona do kraja odradi sezonu – pričaju za Podravski list potreseni prijatelji Nikole. Kad su se svi ponadali da njegovo stanje ide na bolje, uslijedio je novi šok. Dobio je upalu pluća zbog koje je ponovno završio u bolnici.

– Taman kad je počeo malo micati desnu ruku i pokoji put se nasmiješio majci, stigla je ta nesretna upala pluća. Novi boravak u bolnici nije imao sretan kraj i u četvrtak je stigla vijest koju nitko nije želio čuti, naš Nikola je preminuo. Njegov organizam je jednostavno, nakon što je pretučen, bio slab i nije uspio dobiti bitku za život. Nitko od nas ne zna koji je bio povod da ih mladići napadnu njega i njegove prijatelje iz Srbije, no ništa više ne može promijeniti činjenicu da smo ga zauvijek izgubili – kažu potreseni prijatelji. Svi koji su ga poznavali, dodaju, vrlo dobro znaju da je bio „duša od čovjeka“, iako ga život nije mazio.

– U ranom djetinjstvu ostao je bez oca. Njegova majka ga je podigla na noge i zajedno su već drugu godinu zaredom išli odraditi sezonu u Istru. Lani su prodali kuću u Goli jer su većim dijelom godine radili po Jadranu te su kupili kuću u Tremi, na području Općine Sveti Ivan Žabno, s obzirom da su tamo nekretnine puno jeftinije. Ima 13-godišnjeg sina na đurđevačkom području o kojem se dobro brinuo, bez obzira što se, nedugo nakon rođenja djeteta, razišao s tom djevojkom. Prestrašno je to da će zbog nečijeg luđačkog hira jedna majka sad sahraniti svoje dijete, a jedno dijete svoga oca – kažu prijatelji Nikole. Za danas, ponedjeljak, određena je obdukcija pa se još ne zna kad će biti posljednji ispraćaj Nikole, a sprovod će biti u Goli.

Policija nakon tučnjave pronašla i privela trojicu mladića

Odmah nakon nemilog događaja pulska policija provela je kriminalističko istraživanje te je utvrdila da je, nakon kraćeg verbalnog sukoba, 19-godišnjak udario šakom u glavu 31-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je pao na tlo. Potom je taj 19-godišnjak, zajedno s 18-godišnjakom, zadao više udaraca po tijelu 33-godišnjem državljaninu Srbije koji je također pao na tlo, a počinitelji su ga nastavili „cipelariti“. – Drugi 19-godišnjak je za to vrijeme srušio na tlo 24-godišnjeg državljanina Srbije, a onda su ga sva trojica osumnjičenika udarali nogama i rukama po tijelu i glavi dok je ležao na tlu. U događaju je 31-godišnji hrvatski državljanin zadobio osobito teške tjelesne ozljede, dok su državljani Srbije lakše ozlijeđeni. Osumnjičeni su po dovršetku kriminalističkog istraživanja privedeni u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske – naveli su u Policijskoj upravi istarskoj. Nakon nemilog događaja protiv 19-godišnjaka koji je udario Nikolu podnijete su kaznene prijave za osobito tešku tjelesnu ozljedu i tešku tjelesnu ozljeda u pokušaju, dok su protiv drugog 19-godišnjaka i 18-godišnjaka podnijete kaznene prijave za tešku tjelesnu ozljedu u pokušaju. Policija je sad o smrtnoj posljedici izvijestila Državno odvjetništvo koje će odlučiti za koja će točno kaznena djela teretiti prvoosumnjičenog 19-godišnjaka, javlja Podravski list.