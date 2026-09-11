Close Menu

NAKON KIŠE – PROMETNI KOLAPS NA KILI Širina je zakrčena pa vozači traže alternativne pravce

Pogledajte samo tu kolonu
kolaps kila

Obilna kiša koja je jutros zahvatila Split i okolicu prouzročila je brojne probleme na prometnicama, a prometna situacija i nakon prestanka oborina ostaje otežana.

Zbog problema na pojedinim cestama i zadržavanja velike količine vode, brojni vozači pokušavaju pronaći alternativne pravce kako bi izbjegli najkritičnije dionice. Posljedica toga su nove gužve, osobito na području Kile i Širine, gdje se promet trenutno odvija otežano.

Iako kiša sada više ne pada, promet se još nije normalizirao. Kolone se stvaraju zbog povećanog broja vozila na alternativnim pravcima, ali i zbog posljedica jutrošnjih obilnih oborina.

Vozačima se savjetuje strpljenje i dodatan oprez, posebice na dionicama na kojima se još uvijek zadržava voda ili je kolnik mokar. Očekuje se da bi se stanje trebalo postupno normalizirati.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
3
Nice
0
What?
2
Laž
1
Sad
0
Mad
2