NAKON KIŠE – PROMETNI KOLAPS NA KILI Širina je zakrčena pa vozači traže alternativne pravce

Obilna kiša koja je jutros zahvatila Split i okolicu prouzročila je brojne probleme na prometnicama, a prometna situacija i nakon prestanka oborina ostaje otežana.

Zbog problema na pojedinim cestama i zadržavanja velike količine vode, brojni vozači pokušavaju pronaći alternativne pravce kako bi izbjegli najkritičnije dionice. Posljedica toga su nove gužve, osobito na području Kile i Širine, gdje se promet trenutno odvija otežano.

Iako kiša sada više ne pada, promet se još nije normalizirao. Kolone se stvaraju zbog povećanog broja vozila na alternativnim pravcima, ali i zbog posljedica jutrošnjih obilnih oborina.

Vozačima se savjetuje strpljenje i dodatan oprez, posebice na dionicama na kojima se još uvijek zadržava voda ili je kolnik mokar. Očekuje se da bi se stanje trebalo postupno normalizirati.