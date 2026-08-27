Nakon katastrofalnog požara sve opasnosti nisu prošle: "Nemojte prema Omišu magistralom ako ne morate"

Posljedice velikog požara koji je nedavno zahvatio područje istočno od Omiša, uključujući prostor iznad Nemire i Ćeline, osjećaju se i danima nakon što je vatra stavljena pod nadzor.

Uz gašenje i sanaciju požarišta, sada traje vrlo važan, ali za vozače neugodan dio posla – uklanjanje opožarenih i nestabilnih stabala uz Jadransku magistralu.

Radovi se provode na području Ćeline i Nemire, a zbog rušenja stabala promet se povremeno zaustavlja u oba smjera. U večernjim satima stvorile su se velike kolone.

"Nemojte prema Omišu magistralom"

Jedan Omišanin upozorio je vozače da, ako imaju mogućnost, trenutačno izbjegavaju prilaze Omišu Jadranskom magistralom.

– Nemojte za Omiš iz bilo kojeg smjera po magistrali. Ruše se stabla u Ćelini i Nemiri. Promet je blokiran s obje strane, ogromne su kolone i gužve. Ja sam s motorom prvi na semaforu, ali ne mrdam – opisao je situaciju.

Radovi nakon požara tako stvaraju dodatne probleme na prometnici koja je i bez izvanrednih okolnosti tijekom turističke sezone jedna od najopterećenijih u Dalmaciji.

Izgorjela stabla sada mogu postati opasnost

Ipak, uklanjanje stabala nije posao koji se može jednostavno odgoditi do završetka turističke sezone.

Veliki požari ne prestaju predstavljati opasnost onoga trenutka kada nestane posljednji plamen. Izgorjela i oštećena stabla mogu izgubiti stabilnost, dok se na strmim terenima nakon nestanka vegetacije povećava i rizik od odrona kamenja i zemlje.

Posebno osjetljivo razdoblje dolazi s prvim jačim jesenskim kišama, kada voda na opožarenim padinama može dodatno destabilizirati teren.

Upravo na to upozoravaju i brojni građani koji, unatoč velikim prometnim gužvama, imaju razumijevanja za radove.

"Bolje sada nego da netko strada kada krenu kiše"

Među komentarima na aktualnu situaciju ima i negodovanja zbog prometnog kaosa, ali dio građana upozorava da je sigurnost važnija od nekoliko desetaka minuta ili čak sati provedenih u koloni.

Jedna građanka ističe kako radnike treba pustiti da odrade posao jer bi posljedice prvih obilnijih kiša mogle biti znatno ozbiljnije.

– Kada kiša krene, krenut će i odroni kamenja, a nakon požara nema vegetacije koja bi ga zadržala. Bolje je da rade sada nego da netko izgubi glavu. Nije ni tim ljudima lako raditi po ovim užasnim vrućinama – poručila je.

Pozvala je vozače na strpljenje, posebno zbog ljudi koji tom dionicom svakodnevno putuju na posao i s posla.

Neki strahuju da će alternativne ceste također biti zakrčene

Dio lokalnog stanovništva, međutim, nije oduševljen savjetima da se koriste stare i alternativne ceste iznad magistrale.

Jedan od komentatora ironično je primijetio kako će preusmjeravanje većeg broja vozila na stare ceste samo prenijeti problem na lokalne stanovnike i stvoriti nove gužve.

Takva reakcija još jednom pokazuje koliko je prometna situacija na omiškom području osjetljiva, osobito tijekom vrhunca turističke sezone kada je broj vozila višestruko veći nego tijekom ostatka godine.

Požar je ugašen, ali posao još nije završen

Veliki požar na omiškom području ostavio je iza sebe znatno izmijenjen krajolik. Na pojedinim strmim padinama iznad mora izgorjela je vegetacija koja je desetljećima stabilizirala tlo i kamenje.

Zbog toga će, osim uklanjanja opasnih stabala, stanje na opožarenim padinama trebati pratiti i u mjesecima koji dolaze.

Za vozače to zasad znači jedno – na području Ćeline, Nemire i prilaza Omišu treba računati na povremena zaustavljanja, usporenu vožnju i veće kolone dok traju radovi na uklanjanju neposrednih opasnosti.

Koliko god prometni zastoji bili frustrirajući, posao koji se upravo obavlja uz magistralu trebao bi smanjiti mogućnost mnogo opasnijih situacija kada na opožareno područje stignu prve ozbiljnije jesenske kiše.