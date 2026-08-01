NAKON KAOSA U CEUTI Anušić: "Nema potrebe za vojskom na granici"

Nezakoniti upad desetaka tisuća migranata na Ceutu, španjolsku sjevernoafričku enklavu, izazvao je lavinu reakcija diljem Europe - pa tako i u Hrvatskoj.

Neke oporbene stranke ponovno zagovaraju slanje vojske na granicu, a stanje su i danas komentirali članovi Vlade, piše HRT.

- Na granicu se ide pod određenim okolnostima, a to nisu ove okolnosti. Ne treba ponovno širiti paniku. Ono što se dogodilo u Španjolskoj dogodilo se zbog specifičnih okolnosti. Ministarstvo unutarnjih poslova, ministar Davor Božinović, zajedno sa svojim resorom, tj. generalno s policijom, nadzire granice i to će tako i dalje ostati. Vojska izlazi pod sasvim drugačijim okolnostima, a to trenutno, ove okolnosti, ne zahtijevaju vojsku na granici, rekao je ministar Anušić.