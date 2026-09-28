Nakon izbornog poraza Popović prozvao HDZ, DP i Keruma: "Bili su u velikoj panici"

Nakon kotarskih izbora u Splitu oglasio se Ante Popović, dosadašnji nezavisni predsjednik Gradskog kotara Neslanovac, čija je lista osvojila 300 glasova, ali je izgubila dosadašnju vlast u kotaru. Popović je nakon objave službenih rezultata poručio kako, unatoč tome što više neće upravljati Neslanovcem, rezultat svoje nezavisne liste smatra uspjehom.

"Nakon objavljenih službenih rezultata izbora za Vijeća GK/MO u Splitu mogu biti zadovoljan sa 300 glasova koje je postigla moja lista. Ali smo, nažalost, izgubili vlast u kotaru. Netko se može pitati kako mogu biti zadovoljan, a izgubio sam", napisao je Popović.

"Iza mene nije stajala stranka, nego višegodišnji rad"

Posebno je naglasio kako je na izbore izašao pod vlastitim imenom, bez potpore političkih stranaka i njihove infrastrukture. "Na izbore sam izašao sa svojim imenom i prezimenom, nije stajala jedna ili više stranaka iza mene, stajao je samo višegodišnji rad za javno dobro", poručio je.

Prema njegovoj računici, među ukupno 78 lista koje su sudjelovale na kotarskim izborima u Splitu njegova je lista po broju osvojenih glasova završila na 20. mjestu. Naveo je kako se ispred njegove liste našlo pet nezavisnih te 14 stranačkih i koalicijskih lista. Popović tvrdi i da su četiri od tih stranačkih lista dobile tek nešto više glasova od njegove.

Izlaznost veća od 26 posto

Posebno se osvrnuo na izlaznost na Neslanovcu, koja je, prema njegovim navodima, iznosila nešto više od 26 posto. Visoku izlaznost protumačio je kao posljedicu snažne mobilizacije političkih konkurenata, posebno HDZ-a, Domovinskog pokreta i političke opcije Željka Keruma. "Izlaznost u kvartu je bila brutalna, malo više od 26 posto, što je pokazatelj da su HDZ, DP i Kerum bili u velikoj panici, dizali su sve na noge. Jedva su pobijedili moju listu, što puno govori o njihovoj snazi", napisao je Popović.

Riječ je, pritom, o Popovićevoj političkoj interpretaciji izbornih rezultata i izlaznosti.

"Koalicije su ih spasile od debakla"

Bivši predsjednik Neslanovca komentirao je i ukupne rezultate kotarskih izbora u Splitu, ustvrdivši kako će nakon izbora uslijediti "hvalospjevi" političkih opcija s desnice i ljevice. Smatra, međutim, da je velik broj stranaka upravo kroz koalicije uspio ostvariti rezultate koje pojedinačno ne bi postigle.

"Bili su u koalicijama i to ih je pojedinačno spasilo od debakla na najnižoj izbornoj razini", poručio je.

Popović je naglasio kako upravo zbog toga posebno cijeni 300 glasova svoje nezavisne liste. "Ponosan sam na rezultat moje ekipe, nije mi bila potrebna koalicija s nekim, niti stranačka mašinerija da bih postigao ovaj rezultat", naveo je. Otišao je i korak dalje te ustvrdio kako je 300 glasova osvojenih u jednom gradskom kotaru snažniji rezultat od preferencijalnog učinka pojedinih saborskih zastupnika na parlamentarnim izborima.

"Sad idem na zasluženi odmor"

Na kraju se zahvalio stanovnicima Neslanovca koji su mu ponovno dali povjerenje. "Najveća zahvala ide ljudima koji su nas podržali, prepoznali naš višegodišnji rad za dobro kvarta i dali nam glas", napisao je Popović.

Nakon izbornog poraza i završetka razdoblja u kojem je kao nezavisni predsjednik vodio Gradski kotar Neslanovac, poručio je da odlazi zadovoljan rezultatom svoje ekipe. "Sad idem na zasluženi odmor, zadovoljan i ponosan na svoju ekipu", zaključio je.