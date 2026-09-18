NAKON IVOŠEVIĆA OGLASIO SE MARINIĆ: "Trebam li i ja započeti štrajk da dobijem ono što Šuta skriva?"

Splitski gradski vijećnik Srđan Marinić objavio je da je danas podnio predstavku Upravnoj inspekciji Ministarstva pravosuđa zbog, kako tvrdi, onemogućavanja obavljanja njegove vijećničke dužnosti nedostavljanjem podataka kojima raspolaže Grad Split.

Marinić se oglasio neposredno nakon završetka 36-satnog prosvjeda Bojana Ivoševića u Banovini, koji je Ivošević po završetku nazvao štrajkom glađu i žeđu.

„Trebam li i ja započeti štrajk poput Bojana Ivoševića da dobijem ono što HDZ-ov gradonačelnik Šuta i njegova administracija skrivaju od građana Splita ili će pravna država osigurati zakonito postupanje?“, pita Marinić.

Tvrdi da nije dobio podatke u devet slučajeva

Marinić navodi ukupno devet slučajeva u kojima mu, prema njegovim tvrdnjama, nisu dostavljeni traženi podaci ili su njegovi zahtjevi ignorirani.

Riječ je, navodi, o pet slučajeva bespravne gradnje u Park-šumi Marjan, dva slučaja vezana uz akte koji reguliraju pristup gradskom informatičkom sustavu eGOP i kibernetičku sigurnost Grada Splita, jednom slučaju vezanom uz nepravilnosti koje je, prema njegovim navodima, utvrdila Agencija za zaštitu osobnih podataka te jednom slučaju dokumentacije o zaštiti od požara Grada Splita.

„Povodom onemogućavanja obavljanja dužnosti vijećnika Gradskog vijeća Grada Splita, odbijanjem dostavljanja ili potpunog ignoriranja mojih zahtjeva za pružanjem podataka kojima Grad Split raspolaže, danas sam podnio predstavku Upravnoj inspekciji Ministarstva pravosuđa“, objavio je Marinić.

Iznio teške optužbe na račun Šute i gradske uprave

Marinić tvrdi da postupanje gradonačelnika Tomislava Šute i stručnih službi predstavlja „grubo kršenje demokratskog poretka i svjesnu suspenziju ustavnih i zakonskih prava člana predstavničkog tijela“.

Otišao je i korak dalje te ustvrdio da takvo postupanje, prema njegovu mišljenju, sadrži obilježja kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti.

„Meni osobno nanosi se stalna nematerijalna šteta kroz potpunu administrativnu blokadu rada i narušavanje dužnosničkog integriteta“, tvrdi Marinić.

Marinić se i ranije javno žalio na nedostavljanje podataka. Naveo je da na četiri zahtjeva nije dobio nikakav odgovor gradonačelnika, dok mu je u još pet slučajeva odbijena dostava traženih gradskih dokumenata.

Sada je zbog tih slučajeva, kako je objavio, odlučio zatražiti postupanje Upravne inspekcije.