Nakon incidenta u Zagrebu Srpsko kulturno društvo poslalo poruku: "U ovoj se ulici kanimo i ubuduće okupljati"

Oglasilo se Srpsko kuturno društvo Prosvjeta nakon što je u petak skupina od 50-ak maskiranih muškaraca ometala Dane srpske kulture i otvaranje izložbe "Efemeris - legal Dejana Medakovića" u Preradovićevoj ulici u Zagrebu.

"Poštovane članice i članovi, sigurni smo da nemili događaji najvulgarnijeg nacionalizma u mnogima bude teška sjećanja. I sigurni smo da većina vas nije u šoku. I zato smo još sigurniji da uprkos razumljivom strahu i oprezu nećete ustuknuti, jer niste ni prije. Nije ni prvi, a nažalost ni posljednji put da se sila obija o leđa malog čovjeka, ali krajnji sud o toj sili i o tome ko je taj mali čovjek donosi on sam kako kroz pjesmu tako i kroz ples.

I baš zato što se hoće ugušiti želju za okupljanjem i radošću, valja nam se okupljati i radovati skupa sa svim našim prijateljima iz drugih manjina i hrvatskog naroda. Znamo mi da je lako pjevati kad nam se pjeva, ali valja pjevati i kad nam nije do pjesme. Zato pazimo jedni na druge i više i bolje nego prije, ne zaboravimo na one koji nam ne mogu doći sprečeni nekom mukom i vodimo računa da svojim ponašanjem dajemo primjer svima kako sunarodnjacima tako i sugrađanima i što je najvažnije našoj djeci, koja, za razliku od ove zloupotrebljene mladosti, nikoga ne mrze i svijetu oko sebe nude poštovanje i odgovornost.

U duhu tih vrijednosti Zmajevim stihovima i fotografijom mjesta vječnog spokoja podsjećamo na našeg velikog Petra Preradovića u čijoj se ulici kanimo i u buduće okupljati tko god nas ispred ulaza čekao - prijatelj drag ili mladost regrutirana u mržnji.

'Mi smo jedno, nismo dvoje. Ko god rani Srba brata, ranio je i Hrvata, ko Hrvatu bol zasniva, taj i Srbe izaziva. Jedno tijelo jedan rad, jedna mis’o, jedan nad'

Smrt fašizmu - sloboda narodu!", napisali su.

