Nakon himne koja je odjeknula Amerikom, Likarija se vraća s pjesmom za opuštanje

Nakon navijačke himne koja je odjeknula i izvan Hrvatske, poznati dalmatinski dvojac Likarija vraća se svom prepoznatljivom zvuku i donosi pravi glazbeni predah za ljetne dane.

Njihov novi singl „Nije priša“ donosi spoj dalmatinske fjake, opuštenog reggae ritma i poruke koja savršeno odgovara ljetnom tempu – nema žurbe, treba uživati u trenutku.

Pjesma je četvrti singl ovog dvojca, nakon uspješnih pjesama „Gužve“ i „Poruke“, ali i moćne navijačke himne sa Svjetskog prvenstva koja je privukla pažnju publike i u Americi.

„Nije priša“ već na prvo slušanje stvara osjećaj bezbrižnog ljeta – kao stvorena je za dane u hladu, uz more i trenutke kada je jedino važno usporiti.

Iza nove glazbene priče stoji provjereni autorski tim:

Glazba: Luka Bakota i Ivan Banović

Luka Bakota i Ivan Banović Tekst: Luka Bakota

Luka Bakota Aranžman: Ivan Banović

Likarija poziva sve ljubitelje opuštenog dalmatinskog zvuka da poslušaju njihov novi singl i zapamte poruku pjesme – „Nije priša“. Jer ponekad je upravo usporavanje najbolji recept za ljeto.